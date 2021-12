Weihnachtsbrief an Anne Frank – Liebe Anne Sasha Filipenko stammt aus Belarus. Zurzeit lebt er in der früheren Wohnung der Familie Frank in Amsterdam. Hier sein Brief an deren Tochter. Gastbeitrag von Sasha Filipenko

Sasha Filipenko, 37. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Sasha Filipenko ist ein Schriftsteller aus Belarus, der nach Westeuropa geflohen ist. Zurzeit lebt er in Amsterdam, in der ehemaligen Wohnung von Anne Frank.

Liebe Anne,

ich schreibe Dir einen Weihnachtsbrief aus Deiner Wohnung in Amsterdam. Hier hast Du Dein heute so berühmtes Tagebuch begonnen. Hierher bist Du, nachdem Du aus Deinem Versteck in der Prinsengracht geholt wurdest, nie wieder zurückgekehrt.

Wie ich in Deine Wohnung komme? Sie ist jetzt eine Autorenresidenz für Schriftsteller aus aller Welt. Dein Schlafzimmer bleibt verschlossen, die Vorhänge für immer zu. In den anderen Räumen regt sich Leben, in der Küche läuft das Radio, und vor dem Fenster singen morgens Papageien. Deine Nachbarn sind laut, aber da ich weiss, wie sehr Dir in Eurem Hinterzimmer Stimmen gefehlt haben, bin ich sogar froh darüber. Vor Deinem Haus erinnern vier Stolpersteine daran, dass Du hier mit Deiner Schwester und Deinen Eltern gewohnt hast. Ich weiss nicht, ob auch andere Juden aus Deinem Bezirk solche Gedenksteine bekommen haben, aber wenn, dann müssten es hier 13'000 sein. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden nach Churchill, Roosevelt und Stalin Gassen benannt. Nach der Niederschlagung des Ungarnaufstands 1956 musste Stalins Name weg. Ich erzähle Dir das alles, weil ich irgendwo in der Tiefe des letzten Jahrhunderts die Antwort auf die Frage vermute, warum ich heute Dein Gast bin …