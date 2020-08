Ich mag euch trotz allem, denn ihr macht die Dinge spannend – wenigstens für das Auge. Foto: Krivec Ales (Pexels)

Vier Wochen nun hockte und schlief, schlich und lief ich in euren dicken Schatten, im Engadin erst, dann in einem anderen Bündner Tal, das ärmer ist an Touristen, denn vor zwanzig Jahren hatte man dort per Volksabstimmung beschlossen, kein Tourismusbüro zu gründen. Man wollte euch wohl nicht mit anderen teilen. Ich kann sie verstehen, die Einheimischen, und bin insgeheim froh, denn die Armut an Rot­socken und E-Mountainbikern ist ebenso wohltuend wie der Mangel an von Menschenhand errichteten Attraktionen wie etwa Sommerrodelbahnen oder Märchenwanderwegen.