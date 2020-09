Interview mit Grossautor – «Liebe hat immer mit Bezahlen zu tun» In einem spanischen Nachtclub gab Paul Nizon seine bürgerliche Existenz auf. Nun hält der 90-Jährige Rückschau. Und erzählt, wie Dürrenmatt seinen Konkurrenten Max Frisch foppte. Andreas Tobler

«Habe nie an Anwandlungen von Bescheidenheit gelitten», sagt der Schweizer Autor Paul Nizon. Foto: Sebastian Magnani

Die wichtigste Triebkraft und das grosse Thema des Schweizers Paul Nizon sind die Frauen. Wir haben den 90-jährigen zum Interview getroffen, um den streitbaren Autor zu fragen, wie er heute im Rückblick die grossen Brüche und Abenteuer seines Lebens sieht – in einer Zeit, in der intensiv über alte weisse Männer und toxische Männlichkeit debattiert wird.

Zu Ihrem 90. Geburtstag ist Ihr Buch «Canto» neu herausgegeben worden – mit einem Nachwort, in dem Sie von einem «todesmutigen Ichgefühl» sprechen, das Sie beim Schreiben empfanden. Sie finden das pathetisch?

Ironisch ist es wohl nicht gemeint? Nein, es ist überhaupt nicht ironisch. Wahrscheinlich ist es eine retrospektive Reaktion auf die Mutprobe von damals. In Rom fand meine Verwandlung in die Schriftstellerfigur und das freie Künstlerleben statt. Ich habe nie an meinem Talent gezweifelt. Aber meine grosse Frage war, ob ich es verwirklichen kann. Eine Frage, die für mich mit einer fürchterlichen Todesangst verbunden war. Als Familienvater und Werkstudent hatte ich Freiheit überhaupt nicht gekannt. Mit Ausnahme einer Initiationsreise nach der Matur, die mich nach Sizilien führte.

«Meine Affäre war die Liebe, die überstürzt zur Familie führte. Ich musste fortan für eine Frau und Kinder aufkommen. Und studieren. Und schreiben.»

Sie haben bereits sehr jung geheiratet und eine Familie gegründet. Ja, mit 22 habe ich geheiratet, während meines Studiums in München, zwischen zwei Vorlesungen. Schwarz, also ohne es jemandem mitzuteilen.

Warum das? Das ist eine Anekdote, die ich gern erzähle: Ich habe während meines Studiums in Bern eine deutsche Studentin kennengelernt – eine Pfarrerstochter. Sie wurde meine Geliebte, sollte aber wieder zurück nach Deutschland, um weiterzustudieren. Als Erpressungsversuch habe ich ihrem Vater schriftlich mitgeteilt, dass ich seine Tochter entjungfert habe und fest entschlossen sei, mit ihr zusammenzubleiben.

Sie haben das wörtlich so geschrieben? Ja, darauf kam ein Telegramm mit der Aufforderung, mich vorzustellen, was ich dann auch tat. Der Vater war ein evangelischer Pfarrer, wie seine gesamte Verwandtschaft bis zu Luthers Zeiten. Erstaunlicherweise war er der Ansicht, dass Liebe etwas Heikles, wenn auch etwas vom Schönsten sei, meistens halte sie nicht lang. Er schlug daher vor, dass seine Tochter nach München ziehe, wo Verwandte lebten, und ich ebenfalls dort weiterstudieren sollte. Wenn die Liebe halte, würde man vielleicht eine Verlobung arrangieren. Wir sind in München dann anders vorgegangen, indem wir uns auf dem Standesamt verheiratet haben – ohne die Familie zu informieren. Und dann kamen auch bald einmal Kinder zur Welt.

«In Rom war die Freiheit total, ich habe nicht gearbeitet, nur gelebt.» Foto: Sebastian Magnani

Wollten Sie unbedingt so jung ein Familie gründen? Nein, mein Wunschtraum war das nicht. Meine Affäre war die Liebe, die überstürzt zur Familie führte. Ich musste fortan für eine Frau und Kinder aufkommen. Und studieren. Und schreiben. Es war also arbeitsmässig eine sehr belastete Jugend. Und die erklärt auch den Überschwang von «Canto»: Geschrieben habe ich das Buch nach einem einjährigen Aufenthalt am Schweizerischen Institut in Rom: einer Stadt, die zurückreicht zu den Anfängen der europäischen Kultur. Und die zugleich geprägt ist von einer strotzenden Gegenwärtigkeit.

Wie sind Sie nach Rom gekommen? Ich wurde vom Direktor des Instituts eingeladen, aber ich erhielt vorerst kein Stipendium. Ein Freund hat Geld für mich gesammelt: Ein Jahr in Rom, das war eine Freiheitserfahrung, die sich sofort in einer Formulierungslust niederschlug.

Und Ihre Familie? Natürlich bin ich mit der Familie nach Rom. Aber man durfte sie damals nicht in dieses Institut integrieren. Da habe ich für meine Frau und die Kinder ein Häuschen gefunden in den Albaner Bergen, in Grottaferrata. Ich selbst bin die Woche über allein im Institut gewesen.

Und haben dort an Ihrem Buch gearbeitet? Nein, das Buch habe ich erst nach meiner Rückkehr in die Schweiz geschrieben. In Rom war die Freiheit total, ich habe nicht gearbeitet, nur gelebt. Und am Wochenende bin ich zu meiner Familie gefahren. Habe also eine Art Doppelleben geführt.

Bei Ihrer Familie sind Sie aber nicht geblieben. Das stimmt, ein Jahr nach meinem Aufenthalt in Rom bin ich leitender Kunstkritiker der NZZ geworden. Aber bei der Zeitung bin ich noch nicht einmal ein Jahr geblieben, obwohl ich auf den Verdienst angewiesen war.

«Man hat damals wahnsinnig viel gesoffen. Es war einfach eine andere Lebensart.» Paul Nizon 1982 an seiner Schreibmaschine in Paris. Foto: Ullstein Bild via Getty

Warum sind Sie von der NZZ und von Ihrer Familie weg? Um das Buch «Canto» zu schreiben – ohne Selbstzensur. Das war die Triebfeder. Wäre ich in Zürich geblieben, hätte ich ein solches Buch nie schreiben können. Ich musste unabhängig sein. Vordergründig betrachtet war es anders: Weil ich während eines Auftrags in Barcelona entgleist bin. Da gab es eine Bar mit dem Namen La Buena Sombra. Als ich am ersten Tag meine Nase in dieses Lokal reinsteckte, gab es da eine Tänzerin, die mich sofort brennend interessierte. Es gab dann eine Story zwischen uns. Und ich habe sozusagen in diesem Club gewohnt.

Und was war mit der NZZ? Bei der hatte ich mich mehr als sechs Wochen nicht mehr gemeldet. Ich dachte, ich müsse deshalb meinen Rücktritt als Kunstkritiker einreichen. Aber der damalige Feuilletonchef meinte nur: «Warum? So etwas kommt vor.» Erwartet hatte ich, ich werde hingerichtet. Wer mehr wissen will, soll mein Buch «Untertauchen» lesen, worin ich ausführlich über mein spanisches Abenteuer, wie ich es nannte, Bericht erstatte.

Haben Sie da nicht gezögert, nicht doch wieder auf die NZZ-Redaktion nach Zürich zurückzukehren? Nein, das habe ich mir nie überlegt. Natürlich war ich ein attraktiver Mitarbeiter, weil ich viele Rückmeldungen auf meine Artikel erhielt. Selbstverständlich wollten die mich nicht gern ziehen lassen. Die Tätigkeit selber, der Umgang mit der Kunst und den Galerien, das habe ich gern gemacht. Aber mit der Zeitung selbst war es leicht anders. Ein Mentalitätsproblem. Auch meine politische Ausrichtung passte nicht zur NZZ.

Warum? Ich war ein Linker und berüchtigt, weil ich ein naher Freund von Konrad Farner war, dem Chefideologen der Partei der Arbeit, also der Schweizer Kommunisten.

«Vielleicht kann Dr. Konrad Farner Auskunft geben.» Die NZZ veröffentlicht am 13. November 1956 die Adresse des Kommunisten Konrad Farner.

Die NZZ hatte 1956 nach dem Ungarnaufstand in einem Artikel Farners Adresse veröffentlicht. Worauf sein «Haus zur grossen Hoffnung» in Thalwil belagert und in Brand gesteckt wurde. Farner musste bei Nacht und Nebel ausziehen und sich ins Tessin absetzen. Das war Kalter Krieg. Und der Kommunismus galt als die schlechteste Adresse, die man sich vorstellen konnte.

Waren Sie selbst Kommunist? Nein, Farner wollte mich immer wieder für die Sache des Kommunismus gewinnen. Das wollte ich nicht. Umso mehr interessierte mich das Gespräch mit ihm. Er war ja ein Intellektueller und kein politischer Schwätzer. Und so habe ich viel mit ihm diskutiert. Ebenso mit seinem Freund Max von Moos, einem sehr gebildeten Schweizer Surrealisten, der auch Parteimitglied war.

Der Autor und Kunsthistoriker Konrad Farner (1903-1974) war ein Freund von Paul Nizon – und Chef der Schweizer Kommunisten. Foto: Keystone

Haben Sie selbst sich durch die Schriften von Marx hindurchgearbeitet? Nein, gerade darum war ich ja an der Diskussion mit Konrad Farner so interessiert. Die kommunistische Weltanschauung ist mir aber durchaus gelegen. Nur die Entgleisungen des real existierenden Kommunismus waren natürlich Scheisse. Aber das heisst nicht, dass die Ideologie nicht wertvoll ist.

War es die Schweizer Enge, der Sie entkommen wollten, als Sie in Barcelona «entgleisten»? Mich störte tatsächlich, dass der schweizerische Wohlstand alles andere als stubenrein war. Von der Schweiz hiess es zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, die Woche über arbeite sie für Hitler und am Wochenende bete sie für den Sieg der Alliierten. Ideologisch war die Schweiz der Materialismus und der Eigennutz in Reinkultur, denke ich.

«Kaum war ich da, wurde ich in einen bemerkenswerten Erregungszustand versetzt. Barcelona war für mich eine ersehnte Intensitätserfahrung.»

Und dann gehen Sie ausgerechnet nach Spanien, was damals mit dem Franco-Regime ja nichts anderes als eine Diktatur war? Selbstverständlich wusste ich, dass Spanien eine Diktatur war. Aber für mich spielte das keine Rolle: Ich war im Auftrag der Zeitung nach Barcelona gereist, um eine grosse internationale Ausstellung zu besprechen. Kaum war ich da, wurde ich in einen bemerkenswerten Erregungszustand versetzt. Barcelona war für mich eine ersehnte Intensitätserfahrung. Heute denke ich, dass das spanische Abenteuer, wie ich es später nannte, eine Vorbereitung für das Schreiben des Buchs «Canto» war. Ja, Spanien war für mich ein starker Intensitätseindruck, viel stärker als Italien.

Warum, weil es ein für Sie neues Land war? Nein, wegen des Todes: Eine der stärksten Komponenten der spanischen Kultur ist das Todesbewusstsein. Alles ist auf die Vergänglichkeit ausgerichtet. Auch in der bildenden Kunst. In Spanien wird der ganze Lebenswert als Kontrast zum Tod gesehen. Ich habe mich dann auf diese Liebesgeschichte in Barcelona eingelassen, wobei diese für mich vor allem Ausdruck von Lebenshunger war.

Was meinen Sie mit Lebenshunger? Dass man sofort etwas will? Ich bin enttäuscht von Ihren verbalen Fähigkeiten. Erlebnishunger hat man oder nicht. Wie man Hunger hat oder nicht. Mein Erlebnishunger hatte – wie bei mir immer – mit Weiblichkeit, der Erotik zu tun. Natürlich war mir in Barcelona bewusst...

… dass es gekaufte Erlebnisse waren? Dass man Geld brauchte, um in diesem Club verkehren zu können? Überhaupt nicht. Was ist Geld? Geld hat mich immer nur interessiert, wenn ich keins hatte.

Aber dass man dort in diesem Club verkehren konnte... … ja, das konnte man. Man konnte dort auch etwas erleben.

Aber man musste doch dafür bezahlen. Warum? In gewisser Hinsicht muss man für alles bezahlen.

Ist das so? Haben Sie keine romantische Vorstellung von Liebe? Doch, aber das schliesst das Bezahlen nicht aus. Auch Eheleute müssen bezahlen. Liebe hat immer mit Bezahlen zu tun. Da gibt es auch eine Untermauerung – durch den Schiller’schen Satz «Und setzet Ihr Euer Leben nicht ein, nie wird Euch das Leben gewonnen sein.» Nichts im Leben ist gratis. Vielleicht ist das sogar eine religiöse Vorstellung, da ich Intensität im Leben an oberster Stelle setzen würde. Auch in der Literatur. Und wenn man eine Nachtbar betritt, weiss man natürlich, dass das eine teure Eskapade wird. Aber Letzteres ist nun wirklich ein Kapitel, das nicht in die Zeitung gehört.

«Ich war ein schrecklicher Draufgänger.» – Paul Nizon, bald 91-jährig, bei einem Aufenthalt in der Schweiz. Foto: Sebastian Magnani

Sie schreiben Ihr Leben lang über sich in einer literarischen Form, in Ihren Journalen und Romanen. Was kommt definitiv nicht in Ihrer Literatur vor? Es ist mir nicht bewusst, dass stoffliche Tabus existieren, auch wenn es die wahrscheinlich gibt. Aber in der Erotik und in der Sexualität gibt es die definitiv nicht. Beides sind die ergiebigsten Stoffe und die wichtigste Motorik, die es überhaupt gibt.

Warum ist das so? Das muss ich Ihnen nicht beschreiben. Sie sind ja ein lebendiges Mannsbild, so weit ich sehe.

Spielt Erotik und Sexualität auch heute noch eine Rolle für Ihr Schreiben? Mit dem Alter ist beides schon stark in den Hintergrund getreten. Ich bin ja kein Monster. Ich bin zum Teil auch fast erlöst. Aber in jüngeren Jahren war ich unersättlich. Nicht ein unersättlicher ‹Ficker›. Aber ein Eroberer, ein Verführer – und ein schrecklicher Draufgänger. Ein Beispiel: Als Student hatte ich eine Mansarde, da bin ich aus Nachtangst auf die Strasse und habe eine Frau aufgerissen, die mich interessierte. Meistens mit Erfolg.

«Es ist mir nicht bewusst, dass stoffliche Tabus existieren.» – Paul Nizon, hier in Paris um 1990. Foto: Ullstein Bild via Getty Images

Was ist Nachtangst? Diese Einsamkeit, nachts, im Dunkeln. Wenn das sichtbare Dasein erlischt, diese Angst vor dem Schlaf, die hatte ich lange.

Das ist sehr ungewöhnlich. Wissen Sie, warum Sie diese Angst hatten? Darüber habe ich nie nachgedacht. Ich nahm einfach an, diese Angst gehöre zu mir. Wissen Sie, was mich erstaunt: Ich wusste schon sehr jung, dass ich nichts anderes werden will als Schriftsteller. Schon als Kind hatte ich einen wahnsinnigen motorischen Drang zu schreiben. An den freien Mittwochnachmittagen habe ich jeweils auf dem Wohlensee ein Boot gemietet.

«Ich mag die physische Anstrengung beim Schreiben. Und den Lärm.»

Aus sportlichen Gründen? Nein, sondern um zu träumen und nachzudenken. Damals habe ich sehr viel Zeit gebraucht, um Eindrücke zu verarbeiten. Und zu denken. Aus dem Denken bin ich dann sehr schnell ins Notieren gekommen. Einen Stoff hatte ich eigentlich nicht. Aber ich war überzeugt, dass ich Schriftsteller werde – und nichts anderes. So ist es dann ja auch gekommen. Aber das Motorische ist für mich beim Schreiben wichtig geblieben, das ist für mich schon fast eine physische Sache, das Schreiben.

Inwiefern? Auch wenn es von Besuchern schon höhnisch zur Kenntnis genommen wurde, schreibe ich nach wie vor auf einer alten Schreibmaschine. Ich habe zwar schon früh versucht, mit dem Computer umzugehen, aber bald gemerkt, dass das nicht gut für mich ist. Kürzlich hat ein Literaturwissenschaftler herausgefunden, was ich auch schon gedachte hatte: dass die Schreibmaschine für mich ein dichterisches Instrument ist und nicht nur ein Reproduktionsgerät – wie für den Beat-Poeten Jack Keruac, weshalb mich der Wissenschaftler einen «schweizerischen Beatnik» nannte.

Warum ist die Schreibmaschine so wichtig für Sie? Ich mag die physische Anstrengung, also dass das Schreiben mit einer gewissen Leistung zu tun hat. Und mit Lärm.

Sie mögen beim Schreiben den Lärm? Ja, das ist für mich etwas sehr Befriedigendes. Die Totenstille liegt mir nicht.

Aber Ihre Literatur ist nicht laut. Nein, es ist kein Schreien. Meine Sprache ist artistisch. Für viele Schriftsteller gehört das Gehen zum Arbeitsprozess. Bei mir auch. Manchmal stampfe ich beim Gehen Wörter heraus. Der physische Aspekt ist sehr präsent für mich. Der Schriftstellerberuf ist ja auch wie Hochleistungssport: ein unglaublicher Konkurrenzberuf.

Ist das so? Absolut. Als ich mein erstes Buch veröffentlichte, gab es viel weniger Schriftsteller als heute. Und die haben sich alle gekannt, sind sich bei Meetings, Lesereisen und an Pferdewechselstationen begegnet. Vor allem jene, die ein gewisses Niveau hatten, die in bekannten Verlagen waren. Heute gibt es praktisch Millionen Schriftsteller.

Aber jeder Autor hat doch seine eigene Stimme. Die eigene Stimme hat man vielleicht am Schreibtisch, in seinem Innenleben und wird einem von aussen zugeteilt, also von der Kritik. Aber am Ende will jeder gewinnen. Das ist klar. Auch die Paarung von Schriftsteller und Boxer ist etwas ziemlich Verbreitetes: Brecht war ein Boxkampffanantiker. Ernest Hemingway hat mit dem Schreiben nach Runden die männliche Kampfbetrachtung in die Literatur eingebracht. Und auch ich hab als junger Mann mit Boxen angefangen.

«Eine kämpferische Ader gehört zu meinem Wesen und meinem Charakter. Warum auch nicht?»

Ist das auch der Grund, warum sich Ihre Literatur durch eine Virilität auszeichnet, also durch eine Männlichkeit, die heute einigen als fragwürdig erscheint. Kürzlich fiel das Wort Reizfigur, als von mir die Rede war, selbstverständlich auch im Zusammenhang mit der erotischen Freizügigkeit in meinen Texten. Ich bin insofern einverstanden, dass ich eine kämpferische Ader habe. Das ist ganz klar, das gehört zu meinem Wesen und meinem Charakter. Warum auch nicht?

«Plötzlich kam die Frage auf, was bin ich wert?» Paul Nizon über den Verkauf seiner Manuskripte ans Schweizerische Literaturarchiv. Foto: Sebastian Magnani

Im neuen Dokumentarfilm über Sie wird sehr prominent erwähnt, dass man in Ihren jungen Jahren sehr viel Alkohol trank, auch zu Unzeiten, also auch tagsüber. Man hat damals wahnsinnig viel gesoffen. Es war einfach eine andere Lebensart. Vor allem in Künstler- und Intellektuellenkreisen. Ich hatte viele Freunde, die dann jung am Alkohol gestorben sind. Ich selbst entwickelte bereits mit Dreissig den Ansatz zu einer Fettleber, weshalb ich ein Jahr oder länger aussetzen musste, was kein Problem für mich war. Ich war nie ein Drogenmensch. Ich hatte immer Angst, die Kontrolle zu verlieren.

Schreiben Sie heute noch jeden Tag? Nein, jetzt überhaupt nicht mehr. Eine Zeit lang habe ich vor oder nach dem eigentlichen Romanschreiben notiert, in einem Höllentempo, was mir tags oder nachts durch den Kopf ging und was ich nicht verlieren wollte: Beobachtungen des Tagesgeschehens. Daraus wurden dann immer riesigere Stösse, bis mir jemand sagte, ich solle das doch mal fotokopieren und ablegen.

Und diese Aufzeichnungen wurden dann publiziert? Ja, ich begann eines dieser Journale so zusammenzustellen, dass ich es dem Suhrkamp-Verleger Siegfried Unseld unterbreiten konnte. Der war völlig hingerissen. Damals hätte es eine vier- oder fünfbändige Ausgabe meiner Journale werden sollen. Jetzt sind es sechs Bände. Im nächsten Jahr erscheint das letzte Journal. Von 2010 bis zur Gegenwart. Die Journale, die ich publiziert habe, sind nur ein Zehntel meines Materials. Das sind Tausende von Seiten. Die Journale sind mein Material. Und das ist autobiografisch. Aber meine Zielvorstellung ist immer, ein Roman daraus zu machen.

Sind Sie körperlich erschöpft, wenn Sie einen Roman beendet haben? Ich schaue gerade diesen Raubvögeln da vor dem Fenster zu. Das sind Milane, die kommen manchmal ganz nah ans Haus heran. Ich habe ein sehr starkes Verhältnis zu den Himmelserscheinungen. Und ein sehr ängstliches zum Wasser. Mein Element ist die Luft. Für die RS wurde ich als Pilotenanwärter ausgehoben, aber ich bin bei der Aufnahmeprüfung durchgefallen, weil ich Kettenraucher war. Ich wurde dann sofort umgeteilt ins Gegenteil: in die Gebirgsinfanterie.

Hätte die Pilotenlaufbahn Ihren Grössenfantasien entsprochen? Sie können schon ironisch werden.

Ich meine das nicht ironisch: Mit solchen Fantasien zu arbeiten, ist als Autor ja durchaus legitim. Als Pilot wäre das wohl kaum möglich gewesen, ausser Sie hätten als Kamikaze enden wollen. Das war eine romantische Vorstellung. Ich bin auch mit einer unglaublichen Abneigung zur Armee gekommen. Vor allem wegen des Sprachverlusts: Wenn man die RS absolviert, wird das Vokabular innerhalb eines Tages zusammengeschrumpft, auf wenige Wörter wie «ficken» und «vögeln». Und das ist für einen, der mit der Sprache lebt, sehr hart. Man wird stumm. Was ich aber gern mochte, waren die grossen Märsche: drei Tage und Nächte mit Vollpackung.

Warum? Im Halbschlaf zu marschieren, ist wie in Trance. Alles Körperliche habe ich wahnsinnig gern gehabt. Die Belastung und die Härte.

«Ich glaube schon, dass ich ein ziemlich schlechter Vater war, und ich bedaure für meine Kinder, dass sie viel von mir verpasst haben.»

Haben Sie auch in Ihrem Autorenleben die Härte geliebt? Ja, eigentlich habe ich ein Arbeitsleben geführt. Als ich jünger war, habe ich kein Familienleben geführt. Es gab keine Sonntage oder Ferien. Auch gereist bin ich nicht gern, weil die Verarbeitung für mich so aufwendig ist, da ich Eindrücke, die ich nicht verarbeitet habe, nicht mitschleppen kann.

Haben Sie Schuldgefühle gegenüber Ihren Kindern, dass Sie so viel gearbeitet haben? Den Kindern gegenüber, ja. Ich glaube schon, dass ich ein ziemlich schlechter Vater war, und ich bedaure für meine Kinder, dass sie viel von mir verpasst haben.

Wie haben Sie sich nach Ihrem Barcelona-Aufenthalt finanziert? Ich habe als Kunstkritiker grössere Texte geschrieben und diese Arbeiten mehrfach verkauft, ans Radio und an Zeitschriften. Ich musste in dieser Zeit wahnsinnig viel arbeiten, wegen der Alimente nach der Scheidung. Aber ich war ja auch beim Suhrkamp-Verlag. Durch Vermittlung von Max Frisch.

Es gab damals Vorschüsse vom Verlag? Ja, aber nicht für alle. Nur für eine kleine Elite: für Peter Handke, Thomas Bernhard, Uwe Johnson, mich und noch ein paar andere. Und dann habe ich viele Preise gewonnen. Der bedeutendste war mit 50’000 Franken dotiert. Mein grösstes Einkommen erzielte ich aber mit dem Verkauf meiner Papiere ans Schweizerische Literaturarchiv in Bern. Die haben extra Experten für Autografen aus Basel zu mir nach Paris kommen lassen, wo ich nun seit über vierzig Jahren lebe. Ich habe ein ganzes Jahr mit denen gefeilscht, was mir sehr wichtig war, denn plötzlich kam die Frage auf, was bin ich wert.

Und was sind Sie wert? Da es das Literaturarchiv in Bern noch nicht lange gab, als ich meine Manuskripte verkaufte, war mein einziger Massstab Otto F. Walter: Was er erhalten hatte, stand damals in den Zeitungen. Und da ich nie an Anwandlungen von Bescheidenheit gelitten hatte, war ich der Überzeugung, dass ich besser bin als Otto F. Walter. Und entsprechend mehr erhalten muss. Nachdem die Experten alles eingeschätzt und zusammengezählt hatten, war das Angebot höher als meine Forderung. Das war mein grösstes Einkommen meiner Schriftstellerei. Und so konnte ich mir eine zweite Wohnung beim Palais Royale kaufen.

«Ich habe ein sehr starkes Verhältnis zu den Himmelserscheinungen. Und ein sehr ängstliches zum Wasser. Mein Element ist die Luft.» Foto: Sebastian Magnani

Aber wie war es, als die Experten plötzlich all Ihre Manuskripte durchsahen? Das war furchtbar. Denn in meine Ateliers kam sonst niemand rein. Das waren reine Arbeitsstätten. Da wurde nicht gegessen, nicht getrunken oder geliebt. Plötzlich kamen da Leute rein, befingerten alles und machten Listen, um dichterisches Potenzial in Geld zu verwandeln. Das war ein wahnsinniger Einbruch. Und ein grosser Schock. Inzwischen kenne ich das Literaturarchiv aber besser und weiss: Das sind Bunker. Wenn die Menschen rundherum gestorben sind, wird das Archiv überleben. Mit meinen Papieren als Menschheits- oder Dichterzeugnis. Ich finde es erstaunlich, dass ein Land wie die Schweiz so viel investiert in die Literatur und das Archiv. Sie wissen, wer das initiiert hat?

Es entstand auf Anregung von Friedrich Dürrenmatt, so weit ich weiss. Genau, mit Dürrenmatt war ich befreundet, mit Max Frisch zwar auch, aber mit ihm hatte ich später Probleme.

«Ich gehöre zur Tradition von James Joyce. Und gelte als Paris-Erfinder»

Warum? Frisch gehört der Vatergeneration an. Ich begegnete ihm, als ich in meinen literarischen Anfängen war, in Rom, wo ich ihm meinen Erstling «Die gleitenden Plätze» überreicht habe. Frisch war sehr positiv beeindruckt von dieser Kurzprosa. Wir haben dann viel Zeit miteinander verbracht und Ausfahrten in seinem Auto ins Umland von Rom unternommen. Es war wohl eine Art Vater-Sohn-Beziehung – mit den üblichen Ablösungserscheinungen. Die meisten namhaften Autoren meiner Generation scharten sich um Frisch, den sie als ihren literarischen Meister ansahen. Ich aber sträubte mich gegen eine solche Adoption.

Wie wars denn mit Dürrenmatt? Ich habe Dürrenmatt über Frisch kennengelernt, er hat uns beide zu einem Essen zu sich nach Hause eingeladen. Ich erinnere mich noch gut an Dürrenmatts Ankunft in einem grossen amerikanischen Wagen. Frisch empfing uns in einer Küchenschürze und mit den Worten: «Das Essen ist fast fertig, es gibt Geschnetzeltes mit Rösti.» Worauf Dürrenmatt erwiderte: «Tut mir leid Max, du weisst, ich habe Probleme mit Geschnetzeltem und Rösti, wegen meiner Diabetes. So weit ich weiss, gibt es ein gutes Restaurant hier in der Nähe, gehen wir doch dorthin.» Frisch stimmt Dürrenmatts Vorschlag zähneknirschend zu. Beim Restaurant, das Dürrenmatt auswählte, handelt es sich um ein Nobellokal. Wir setzten uns, und Dürrenmatt fragte, «wollen wir mit Fasan anfangen?»

«Wollen wir mit Fasan anfangen?» Friedrich Dürrenmatt und Max Frisch, hier in der Kronenhalle. Foto: Jack Metzger/ ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv