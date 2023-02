Berichtet aus ihrem Umfeld: Autorin Claudia Schumacher. Foto: Roman Raacke

Beim runden Geburtstag eines älteren Freundes lande ich am Tisch neben Juri: ein junger Mann mit einer Wasserflasche. Das Patenkind des Gastgebers erinnert mich an irgendwen, ich komme nicht darauf. Zudem scheint er ein typischer Vertreter der Generation Z zu sein: Er trinkt keinen Alkohol, und «weil es kein unschuldiges Plastik gibt, auch nicht in Form einer Wasserflasche», bringt er seine Refill-Metallflasche zu jeder Party mit. Extreme Okös wie er wurden auf den Festen meiner Millennial-Generation noch tendenziell gemobbt. Die sahen aber auch nicht aus wie Juri: ein fitnessgestählter Adonis. Wie sich bald herausstellt: einer mit gebrochenem Herzen.