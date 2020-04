Paarpflege mit School of Life – Liebe sich, wer kann Können die richtigen Fragen eine Beziehung bereichern? Ein Spieleabend mit dem Partner, Alain de Botton und einigen Fremden hat eine klare Antwort gebracht. Priska Amstutz

Frage-Antwort-Spiel als Paartherapie: Besonders wichtig in Zeiten von Corona. Foto: David Biene

Das Virus rüttelt an allen Lebensbereichen, auch Paarbeziehungen sind stark gefordert. Zu viel Zeit zusammen, in manchen Fällen auch zu wenig. Besonders Elternbeziehungen sind belastet. ­Fragen wie «Wer unterrichtet heute die Kinder, und wer darf sich ins Nebenzimmer zur Arbeit zurück­ziehen?» zerren an noch so eingespielten Teams. Es können über Jahre hinweg fein austarierte Strukturen, mit aller Kraft modernisierte Rollenbilder ins Wanken geraten.