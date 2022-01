Hürden für die Elektromobilität – Lieber doch kein E-Auto: Warum viele erst mal beim Benziner bleiben Keine Ladebox, zu wenig Reichweite mit Anhänger und lange Ladezeiten: Drei Autofahrerinnen und Autofahrer erzählen, was sie von einem Umstieg abhält. Angelika Gruber

Zu grosser Energiebedarf: Sibylle Müller transportiert mit ihrem amerikanischen Pick-up und dem Anhänger bis zu drei Pferde für ihre mobile Hippotherapie. Foto: Dominik Plüss

Die Zahlen der vergangenen Monate lassen aufhorchen. Bereits knapp ein Viertel aller neu zugelassenen Autos in der Schweiz sind reine Elektroautos. Sie scheinen sich damit langsam als Massenprodukt etabliert zu haben.

Doch die Statistik hat eine Kehrseite: Fast die Hälfte aller Autokäufer entscheidet sich nach wie vor für einen Benzin- oder Dieselantrieb – und gegen ein Auto, das ganz oder zumindest teilweise elektrisch fährt. Und dies, obwohl die herkömmlichen Antriebe als Auslaufmodell gelten. Der Weiterverkauf dieser Autos auf dem Occasionsmarkt dürfte mit der Ausbreitung der Elektroautos deutlich schwieriger werden.

Warum ist das so? Wir haben bei drei potenziellen Umsteigerinnen und Umsteigern nachgefragt, welches ihre Beweggründe sind, erst mal auf den Kauf eines Elektroautos zu verzichten.

Keine Ladestation

Eine Lademöglichkeit für Elektroautos gibts hier nicht: Benjamin Geiger mit seinem Auto in der Tiefgarage. Foto: Urs Jaudas

Benjamin Geiger wohnt mit seiner Familie in einem Mehrfamilienhaus am Zürichsee. «Wir tragen uns mit dem Gedanken, ein neues Auto zu kaufen. Unseres ist fünfzehn Jahre alt», sagt der Journalist. Und wenn schon ein neues Auto, dann ein Elektroauto – das habe der Familienrat entschieden.

Doch schon beim nächsten Gedanken erhielten die Pläne einen Dämpfer. Wo sollten sie das Elektroauto laden? Der Familie gehört die Wohnung mit dem zugehörigen Parkplatz in der Tiefgarage nicht selbst, sie sind Mieter. Und bei den Parkplätzen gibt es keine Ladestationen.

Ein Nachbar habe sich zwar auf eigene Kosten eine Station installieren lassen, schildert Geiger. Doch dafür habe er 1300 Franken hingeblättert – Geld, das bei einem möglichen Umzug weg ist.

Das Auto ausschliesslich an öffentlichen Stationen statt in der angemieteten Garage zu laden, kommt für Geiger nicht infrage. Denn das dauere zu lange und sei daher unpraktikabel. Um ein Elektroauto zu kaufen, wäre er also auf das Wohlwollen des Vermieters angewiesen. Er hat sein Vorhaben deshalb vorerst verschoben.

Ladestation fürs E-Auto: Was können Mieter und Mieterinnen tun? Infos einblenden So ist die Rechtslage Die drängendste Frage vorweg: Es gibt kein Recht eines Mieters auf eine Ladestation, stellt der Mieterinnen- und Mieterverband klar. Wenn der Vermieter eine Installation ablehnt, dann darf man diese auch nicht auf eigene Kosten in Angriff nehmen. Wenn die Vermieterin mit der Installation einverstanden ist, dann gibt es laut dem Verband mehrere Möglichkeiten der Kostenbeteiligung: Entweder die Vermieterin trägt die Kosten für die Installation. Das könnte jedoch für den Mieter zu einem höheren Mietzins führen.

Wenn der Mieter die Kosten selbst übernimmt, dann kann er mit der Vermieterin eine Entschädigung für den Mehrwert am Ende der Mietdauer vereinbaren. Denkbar ist auch, dass die Mieter die Ladestation bei einem Auszug wieder entfernen müssen oder die Station nach dem Ende des Mietverhältnisses in das Eigentum des Vermieters übergeht. In jedem Fall sollten Mieterinnen, die die Kosten selbst tragen, die Bedingungen mit ihrem Vermieter vertraglich festhalten. Mieterinnen sollten keine Scheu haben, ihre Vermieter nach einer Ladestation zu fragen, sagt Markus Meier, Direktor des Hauseigentümerverbands – auch wenn das manche vielleicht Überwindung kostet. «Ich habe noch nie gehört, dass jemand deshalb schikaniert oder ihm gar die Wohnung gekündigt wurde, nur weil er diese Abklärung trifft», so Meier. Die Sicht der Mieter Der Mieterinnen- und Mieterverband hält sich mit einer eindeutigen Position für oder gegen den raschen Ausbau von Ladestationen zurück. Denn er vertritt nicht nur jene, die gern eine Lademöglichkeit hätten, sondern auch jene, die weiterhin mit einem herkömmlichen Antrieb unterwegs sind. «Wenn man Ladestationen für alle einführt, dann stellt sich die Frage, was mit denen passiert, die sie gar nicht nutzen. Müssen sie auch dafür bezahlen?», fasst Präsident Carlo Sommaruga das Problem zusammen. Der Verband möchte vermeiden, dass auch jene zur Kasse gebeten werden, die gar kein Elektroauto haben. Sommaruga plädiert für eine Lösung, bei der ein Drittanbieter die Installation übernimmt – mitsamt den Kosten. Vom Mieter könnte er dann eine laufende Gebühr verlangen. Der Vermieter käme so ohne grosse Investition davon. Zudem könnten mit einem solchen Vorgehen auch potenzielle Konflikte zwischen Vermieterin und Mieter umschifft werden. Die Sicht der Vermieterinnen Auf die Vermieter kommen mit dem Einbau von Ladestationen namhafte Kosten zu. Für sie ist es deshalb ideal, die notwendigen Grundinstallationen im Rahmen einer ohnedies geplanten baulichen Sanierung zu erstellen – und damit nicht nur für einen einzelnen Stellplatz, sondern für mehrere Stationen. Dass Vermieterinnen aus eigenem Antrieb Ladestationen installieren, komme wohl weniger vor, so Hauseigentümerverband-Direktor Meier. «Ohne Nachfrage eine Station einzubauen, damit sie dann vorhanden ist, wenn vielleicht dereinst ein Mieter einzieht, der sie braucht – das findet selten statt», sagt er. Von der vom Mieterinnen- und Mieterverband vorgeschlagenen Lösung über einen Drittanbieter hält er eher wenig. Vermieter hätten in der Regel kein Interesse daran, in ihr Eigentum eine zusätzliche Vertragspartei zu holen. Wenn, dann würden sie lieber selber direkt investieren. (ag)

Geigers Erfahrung deckt sich mit jener von vielen anderen in der Schweiz. Gemäss dem TCS-Barometer für E-Mobilität sind das Fehlen von Ladestationen und fehlende Lademöglichkeiten zu Hause oder bei der Arbeit wichtige Gründe, warum Kundinnen und Kunden vom Kauf eines Elektroautos Abstand nehmen. Dieses Problem betrifft nicht nur Mieter, sondern auch Stockwerkeigentümerinnen.

Bedenken wegen langer Ladezeiten auf Reisen

Sie wollen ihre Pausenzeiten nicht nach dem Akku-Ladestand richten: Familie Amsler-Groelly mit ihrem Skoda Octavia RS. Foto: Bea Groelly

Familie Amsler-Groelly aus dem Baselbiet hat vor gut einem Jahr ein neues Auto gekauft, nachdem das alte unerwartet einen Motorschaden hatte. «Wir haben wirklich lange überlegt, ob ein Hybrid oder ein Elektroauto passend wäre, vor allem aus Umweltschutz-Erwägungen», sagt Jan Amsler. Doch sie entschieden sich für einen Benziner – denn letztlich sprachen gleich mehrere Gründe gegen ein Elektroauto.

Zum einen verfügt ihre Garagenbox, die zur Mietwohnung gehört, bisher über keine Ladestation. Zum anderen benutzt die Familie das Fahrzeug oft für Ausflüge oder längere Urlaubsfahrten. «Solange ein Elektroauto noch so lange braucht, um zu laden, ist das einfach nicht praktisch», sagt Amsler. «Es gleicht einer Horrorvorstellung: Man steht vor dem Gotthard im Stau, benutzt die Klimaanlage und muss zuschauen, wie der Akku-Ladestand sinkt.»

Bei längeren Fahrten – etwa nach Italien – richtet die Familie die Fahrt am Rhythmus des bald zweijährigen Nachwuchses aus. «Wir wollen unsere Pausen nicht vom Ladezustand abhängig machen müssen», sagt Amsler. (Lesen Sie unseren Erfahrungsbericht von einer Urlaubsfahrt mit dem Elektroauto.)

Zu wenig Reichweite mit einem schweren Anhänger

Fällt der Ami-Pick-up mal aus, muss bei Sibylle Müller und ihrer Kollegin das Familienauto einspringen – ebenfalls ein grosser SUV. Foto: Dominik Plüss

Sibylle Müller ist Physiotherapeutin und hat sich auf eine spezielle Form der Behandlung mit Pferden spezialisiert. Die Patienten kommen nicht zu ihr, sondern sie fährt zu ihnen. Regelmässig muss sie dafür drei Pferde in einem Anhänger transportieren.

Selbst beim besten Willen käme ein Elektroauto dafür nicht infrage, sagt sie. «Es gibt einfach noch kein Elektroauto, das einen 3,5-Tonnen-Anhänger ziehen kann. Das ist ein grosses Problem und betrifft nicht nur uns, sondern alle, die ein Boot oder einen Campinganhänger ziehen wollen.» Für sie sei die Reichweite mit einem Anhänger oft stark eingeschränkt.

Sibylle Müllers Arbeitsauto ist ein grosser Ami-Pick-up Dodge Ram, der stark genug ist, um den Pferdeanhänger zu ziehen. Sollte er ausfallen, muss das Familienauto her – ebenfalls ein grosser SUV, den die Familie für diesen Fall angeschafft hat. Ein Elektroauto fahren sie nicht. «Dabei hätten wir gute Voraussetzungen. Wir haben ein Haus mit Parkplatz und könnten eine Ladestation installieren. Das wäre kein Problem», sagt sie.

Die Autohersteller haben dieses Problem jedoch bereits erkannt und arbeiten an E-Pick-ups, die gerade auf den Markt kommen. Dazu zählen bekannte Marken wie Ford, GMC und Chevrolet. «Die Situation wird wohl besser werden in den nächsten Jahren», gibt sich Müller zuversichtlich.

Angelika Gruber arbeitet seit 2020 in der Wirtschaftsredaktion von Tamedia. Davor war sie über 15 Jahre für die Nachrichtenagentur Reuters tätig - in der Schweiz, Österreich und Deutschland.

