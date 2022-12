«O Rei», der König des Fussballs: Pelé im Jahr 1961. Foto: Keystone

«Schönheit wird nicht verschwinden, nein / Traurigkeit kommt jetzt nicht, nein / Liebe, die schön ist, bleibt / Gehe / Und die Traurigkeit wird ein Ende haben.»

Es ist ein wunderbares Lied, geschrieben von Orlandivo vor Jahrzehnten und gefunden von den Machern einer Netflix-Dokumentation über «O Rei», den König des Fussballs. Das Lied passt so gut zu ihm.

Zu Pelé.

Eigentlich sollte er heissen wie Edison, der grosse amerikanische Erfinder. Seine Eltern legten sich auf Edson fest, Edson Arantes do Nascimento, geboren am 23. Oktober 1940 in die Armut von Três Corações.

Ein Streifzug durch Pelés Leben. Video: Tamedia

Donadinho hiess sein Vater, ein Fussballer und späterer Gelegenheitsarbeiter, und der Einfachheit halber wurde er Donadinhos Sohn genannt. Pelé wurde er, weil er den Namen seines Lieblingsspielers Bilé, eines Goalies bei Vasco da Gama, nicht richtig aussprechen konnte.

Der Name ist von einer Eindringlichkeit, wie sie im Sport nur wenige haben, wie Ali oder Maradona. Aus Pelé wurde viel, ein Markenzeichen, ein Geschäftsmodell, ein brasilianisches Kulturgut und ein Werbeträger, der seinen Namen für Pepsi, Mastercard oder Viagra hergab und damit Millionen verdiente. Vor allem wurde er zu Pelé, der davon lebte, Pelé zu sein.

Er bleibt immer in Erinnerung als Jahrhundertfussballer, auf dessen Stufe es nur einer geschafft hat, Diego Maradona.

Mit 17 schon weltberühmt

Er war schmächtig, mehr Knochen als Muskeln, als er mit 15 beim FC Santos vorspielen durfte. Mit 16 war er Torschützenkönig der Staatsmeisterschaft von São Paulo und Debütant im Nationalteam. Mit 17 war er Weltmeister.

Lange hatte er nicht gewusst, dass es ausser Brasilien noch etwas anderes gibt. Die Reise 1958 an die WM in Schweden war die erste, die ihn in ein anderes Land brachte. Schwedische Kinder wollten ihn berühren, um zu sehen, ob seine dunkle Farbe abgeht.

Sein Vater, Donadinho, hatte ihm auf den Weg gegeben, dass alle Menschen gleich seien. «Sei selbstbewusst», hatte er ihm auch gesagt. Pelé jedoch war nicht gleich wie die anderen, er war besser. Im Viertelfinal gegen Wales traf er zum Siegtor, im Halbfinal gegen Frankreich dreimal zum 5:2 und im Final gegen den Gastgeber zweimal zum 5:2. Einmal nahm er den Ball mit der Brust an, lupfte ihn über den Gegner und schoss ihn volley in die Ecke. Die Welt war verzückt. Per Zufall trug er die 10 auf dem Rücken. Seither hat diese Nummer magische Bedeutung.

Die Geburtsstunde eines Kulturguts: Pelé weint nach dem Gewinn der WM 1958 an der Brust von Goalie Gilmar. Foto: Gamma-Keystone

Nach dem Spiel drückte sich Pelé an die Brust von Gilmar, dem grossartigen Goalie einer grossartigen Mannschaft, und weinte hemmungslos. Er hatte ein Versprechen erfüllt, das er acht Jahre zuvor seinem Vater gegeben hatte.

Damals, 1950, sollte Brasilien im eigenen Land Weltmeister werden, um die rückständige Vergangenheit wettzumachen und sich einen Platz auf der Weltbühne zu sichern. 200’000 Menschen drängten ins Maracanã-Stadion von Rio de Janeiro. Im letzten Spiel der Finalrunde hätte Brasilien gegen Uruguay ein Unentschieden genügt, um den Titel zu gewinnen. Brasilien verlor 1:2, und das riesige Land stürzte in kollektive Trauer. Auch Donadinho weinte. Pelé versuchte, ihn zu trösten: «Sei nicht traurig. Ich werde eine Weltmeisterschaft gewinnen.»

Bei der WM 1966 wurde Pelé zum Freiwild. Darum wollte er keine WM mehr bestreiten.

Mit 17 war Pelé schon weltberühmt. Und vier Jahre später zum zweiten Mal Weltmeister, auch wenn diesmal sein Beitrag kleiner war, weil er nach dem zweiten Gruppenspiel verletzt ausfiel. In Brasilien änderte das nichts an der Meinung, dass er dem Land eine neue Identität verliehen hatte.

Es waren glückselige Jahre, bis sich 1964 das Militär an die Macht putschte. Die Strassen brannten. Die Lebensfreude war weg. Nur für Pelé änderte sich nichts. Er war der Fussballer, der zu mächtig und wichtig war für General Branco.

Die WM 1966 wurde zum persönlichen Trauma für Pelé. In den englischen Stadien wurde Jagd auf ihn gemacht, von den Bulgaren, besonders von den Portugiesen. Geprügelt und gedemütigt verliess er ein Turnier, das nach der Vorrunde für den Titelverteidiger zu Ende war. Für ihn war es das, weil er den Schutz der Schiedsrichter vermisste und nicht mehr Freiwild sein wollte. «Ich habe nicht mehr vor, noch einmal bei einer WM zu spielen», erklärte er.

Sein Dienst für Brasilien

Pelé war danach ständig auf Reisen mit seinem FC Santos. In Nigeria wurde einmal der Krieg für 48 Stunden ausgesetzt, weil er im Land war. Er war 1968 auch in Zürich für ein Spiel gegen den FCZ im Letzigrund. Köbi Kuhn hatte den Auftrag, ihn zu beschatten. Der FCZ gewann 5:2. Santos war auf seiner Europareise zum einzigen Mal besiegt.

1968 im Letzigrund: Pelé setzt zum Kopfball an, beobachtet von Köbi Kuhn. Foto: Keystone

In Brasilien wurden die Tage immer bleierner. Menschen verschwanden, sie wurden gefoltert und ermordet. Pelé wurde ständig aufgefordert, Partei zu ergreifen, er liess es sein. Er sah sich nie als Supermann, nie als Heilsbringer, er sah sich immer als normaler Mann, der gut Fussball spielen konnte. Und doch wusste er, dass er mehr war als normal. Also sagte er im Blick zurück: «Mit meinem Fussball, mit meiner Art, wie ich bin, habe ich mehr gemacht für Brasilien als viele Politiker, die dafür bezahlt wurden.»

Pelé schoss Tor um Tor, bis der 19. November 1969 kam. Santos spielte im Maracanã gegen Vasco da Gama, den alten Club von Pelés Liebling Bilé. 999 Tore hatte er bis zu diesem verregneten Mittwoch geschossen, 80’000 wollten dabei sein, falls O Rei sein 1000. Tor gelingen würde. Kurz vor Schluss erhielt er einen Elfmeter zugesprochen, er spürte den Druck, diesen besonderen Treffer endlich zu erzielen.

Er schob den Ball in die rechte untere Ecke. Das Spiel musste für 25 Minuten unterbrochen werden. Zuschauer, die den Platz gestürmt hatten, rissen ihm das Leibchen vom Körper. Drei Tage später wurde er von General Medici geehrt. Er fiel ihm zur Begrüssung um den Hals. Wer ihm kritisch gesinnt war, hielt ihm genau wegen solcher Gesten vor, dass er nie auf Distanz zu den Militärs ging, sondern sich immer wie der unterwürfige Schwarze verhielt.

Sein Trainer Zagallo sagte: «Pelé war alles. Alles, was man sich vorstellen konnte, war Pelé.»

Acht Monate später stand die WM in Mexiko an, der Wettbewerb, bei dem Pelé nie mehr teilnehmen wollte. Ständig wurde er aufgefordert, auf seinen Entscheid zurückzukommen. Die Regierung wusste, wie wichtig der Fussball war, um dem Volk positive Gefühle zu ermöglichen.

Pelé fühlte sich hin- und hergerissen. Er wollte nicht mehr spielen, um nicht nochmals so etwas wie in England vier Jahre zuvor zu erleben. Er spürte Angst und Zweifel. Gleichzeitig wollte er nicht auf das Turnier verzichten, weil er einen grossen Wunsch hatte: «Ich wollte, dass man sich an mich erinnert.» Das Turnier in Mexiko erklärte er zur persönlichen Herausforderung.

Mit Trainer João Saldanha verstand er sich nicht. Saldanha warf ihm vor, kurzsichtig und übergewichtig zu sein. Zwei Monate vor der WM wurde er, auch wegen schlecht versteckter Kritik am Militär, entlassen und durch Mario Zagallo ersetzt. Zagallo hatte 1958 zu der berühmten Sturmreihe mit Garrincha, Vava und eben Pelé gehört, die zum Titel gestürmt war. Pelé hatte einen Freund zurück. Zagallo sagte: «Pelé war alles. Alles, was man sich vorstellen konnte, war Pelé.»

1970, sein Vermächtnis

Pelé und seine Kollegen brauchten im Startspiel gegen die Tschechoslowakei ein paar Minuten Anlauf, um sich in der Höhenluft von Mexiko wohlzufühlen. Um ihn herum hatte Zagallo eine wunderbare Offensive gebaut, mit Jairzinho, Gerson, Tostao und Rivellino.

Brasilien stürmte in den Halbfinal und traf da auf Uruguay, ausgerechnet Uruguay. Die Geister der verlorenen WM 1950 im eigenen Land kehrten zurück. Dann ging Uruguay auch noch in Führung. Und dann? Verwandelte sich Pelé in Superman. Und führte seine Mannschaft zum 3:1. Jairzinho sagte: «Er gab uns das Gefühl, wir könnten genauso grossartig sein wie er.»

Bei der Anfahrt im Bus zum Final gegen Italien riefen die Fans seinen Namen. Er war davon so überwältigt, dass er zu weinen anfing. «Lieber Gott», betete er, «das ist meine letzte WM. Bitte, hilf mir!»

Die Bilder vom Spiel sind unvergessen: wie er, nur 1,73 m gross, bei seinem Kopfball zum ersten Tor praktisch in der Luft steht, wie er danach beim Jubeln, an Jairzinho festgeklammert, den Arm in die Luft reckt und wie ihn die Menschen nach dem triumphalen 4:1 auf den Schultern über den Platz tragen. Brasilien ist nie besser gewesen, weder vorher noch nachher.

21. Juni 1970, WM-Final in Mexiko: Pelé wird nach dem triumphalen Sieg gegen Italien gefeiert. Foto: Getty Images

Pelé sagte: «Das grösste Geschenk bei einem Sieg ist nicht der Pokal. Es ist die Erleichterung.» Der Tag des Spiels gegen Italien wurde zu seinem Vermächtnis.

Am 1. Oktober 1977 trat er zurück. Die letzten zwei Jahre seiner Karriere hatte er noch bei New York Cosmos gespielt und in dieser Zeit all die amerikanischen Berühmtheiten zum Fussball gelockt, angefangen bei Muhammad Ali. Die Statistik weist für ihn 775 Tore in 840 Pflichtspielen aus, inklusive Testspielen sind es laut Fifa gar 1281 Tore in 1363 Auftritten.

Pelé, siebenfacher Vater und Multimillionär, war später sechs Jahre Sportminister in einer Regierung, die gegen die wuchernde Korruption im Land kämpfte. Mit der Zeit wurde er menschlich und bekam gesundheitliche Probleme, die immer grösser wurden. Am meisten setzte ihm der Krebs im Dickdarm zu, der im August 2021 diagnostiziert worden war.

Als er ein paar Monate vorher für die Netflix-Dokumentation vor die Kamera getreten war, kam er auf einen Rollator gestützt und trommelte mit seinen Händen auf einem Schuhputzkasten. Als Schuhputzer hatte er sein erstes Geld verdient.

Am 29. Dezember starb Edson Arantes do Nascimento, geboren in Três Corações, der Stadt der drei Herzen, im Alter von 82 Jahren.

Thomas Schifferle ist seit 1979 Sportjournalist. Seit 1995 arbeitet er in der Sportredaktion bei Tamedia. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.