Schulen in der Pandemie – «Lieber Halbklassen als Spuckscheiben und Masken» Znüni-Pause im Schichtbetrieb, Logopädie hinter Plexiglas – wie Zürcher Schulen den Unterricht wieder hochfahren. Mario Stäuble , Tina Fassbind

«Die meisten Eltern sind dankbar, dass wir uns um ihre Kinder kümmern» : Caspar Salgò , Leiter der Schule Opfikon in einem Klassenzimmer. Foto: Thomas Egli

Es ist das Tempo, das Caspar Salgò zu schaffen macht. «Wir machen aktuell in zehn Tagen, was wir normalerweise ein halbes Jahr lang vorbereiten», sagt der oberste Leiter der Schule Opfikon. In der Agglomerationsgemeinde gehen 2150 Schülerinnen und Schüler in den Unterricht. Und diese muss Salgò nun gemäss Vorgabe des Kantons in Halbklassen aufsplitten. Dann die neuen Stundenpläne austüfteln – und zwar so, dass die Znüni-Pause gestaffelt abläuft. Dafür sorgen, dass Türgriffe, Treppengeländer, Lichtschalter öfter geputzt werden. Desinfektionsmittel in allen Klassenzimmern verteilen. Ersatz finden für jene Lehrpersonen, die in die Risikogruppe gehören und deshalb zu Hause bleiben müssen. Und immer wieder die Eltern informieren – zum Beispiel, dass sie ihre Kinder am nächsten Montag nicht mehr bis in die Schule begleiten sollen, was in Opfikon viele tun. Stattdessen sollen sie sich «in Sichtweite der Schule» von ihnen verabschieden.