Werbung haben Sie ja gar nicht nötig. Die Dinger verkaufen sich von alleine. Foto: royaila.blogspot

Auch wenn man wollte, so kann man nicht alles begreifen – wenigstens mir geht es so. Gemessen am Gewicht aller Dinge, die auf dieser Welt vor sich gehen, verstehe ich bloss ein Milligramm eines Milligramms; vielleicht sogar noch weniger. Zum grossen Haufen des Unbegreiflichen gehört auch der Mohrenkopf, Herr Dubler, der in Ihrem Familienbetrieb im aargauischen Waltenschwil im mittleren Bünztal seit Dekaden hergestellt wird.