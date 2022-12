Ich wollte Ihnen, wenn auch ein bisschen verspätet, zu Ihrer Rede gratulieren. Wer hätte gedacht, was für ein grosses Herz und was für ein tiefes Verständnis für alle Arten von Randgruppen Sie haben. Sie fühlen sich sogar als homosexuell, das bedeutet doch, dass Sie wissen, wie es ist, sich immer verstecken zu müssen, wenn man sich vielleicht nicht getraut offen dazu zu stehen, wer man ist, dass Sie wissen, wie es sich anfühlt, seiner Familie immer etwas vorspielen zu müssen, bis einem das Coming-out gelingt, dass Sie wissen, wie es ist, auf der Strasse niedergeschlagen zu werden, weil man Hand in Hand mit seinem Partner geht.