Schweizer Justiz und Menschenrechte – Lieber in Genf sterben als in Moskau vor Gericht erscheinen Der Ex-Banker Oleg Schigajew wurde in der Schweiz verhaftet, weil Russland ihn wegen des Vorwurfs der Unterschlagung sucht. Nun ist er im Hungerstreik, um seine Ausschaffung zu verhindern. Dominique Botti , Bernhard Odehnal

Oleg Schigajew bei einem Interview in St. Petersburg – noch bevor seine Bank 2015 in finanzielle Schieflage und er selbst ins Visier russischer Ermittler geriet. Foto: Aleksander Koryakov (Kommersant)

Die Rückkehr nach Russland wäre sein Todesurteil, glaubt Oleg Schigajew: Deshalb würde er lieber in seiner Wahlheimat Schweiz sterben. Der ehemalige Banker wurde am 13. September in Genf verhaftet, weil ihn Russland wegen der mutasslichen Unterschlagung von rund 50 Millionen Franken sucht. Schigajew dementiert die Vorwürfe, das Bundesgericht in Lausanne hat die Ausschaffung jedoch bestätigt.

Deshalb trat der 58-jährige Russe noch am Tag der Verhaftung in den Hungerstreik. Seither hat er laut Angaben seines Anwalts über 20 Kilogramm abgenommen. Sein Zustand verschlechtere sich täglich. Schigajew hat eine Patientenverfügung unterschrieben, die seine Zwangsernährung verhindern soll.