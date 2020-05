Grenzschliessung wegen Corona – Liebespaare sind wütend auf den Bundesrat Unverheiratete binationale Paare brauchen eine Bewilligung des Bundes, damit der Partner einreisen kann. Isabelle G. hatte Glück. Viele andere warten seit Wochen auf Bescheid aus Bern. Claudia Blumer

Die geschlossene Grenze sei eine «klaffende Wunde» in der Region, schreiben die Grünen der «Euregio Bodensee»: Ein Paar küsst sich an der deutsch-schweizerischen Grenze zwischen Konstanz und Kreuzlingen Foto: Felix Kästle (Keystone)

Es waren jene Sätze, die vielen einen Stich im Herzen verursachten. Bundesrätin Karin Keller-Sutter sprach sie am vergangenen Mittwoch, 29. April, in der SRF-«Tagesschau». Auf die Frage, ob Liebespaare ohne Trauschein sich auch weiterhin nicht sehen könnten, antwortete Keller-Sutter: «Es ist so. Der Fokus liegt auf der wirtschaftlichen Öffnung. Die Öffnungen an der Grenze sind arbeitsmarktbezogen.»