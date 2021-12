Brief aus Basel – Liebi Ziircher… …gehts auch eine Nummer kleiner? Fragt ein Bebbi mit härzligi Griess. Daniel Wiener (Das Magazin)

Links: Grosses Münster an kleinem Fluss. Rechts: So sieht ein richtiger Stadt-Fluss aus. Fotos: Christian Heeb/laif; Frank Siemers/Laif

Hartnäckig hält sich das Gerücht, wonach wir Baslerinnen und Basler Zürich nicht mögen. Durch die ständige Wiederholung wird diese Mär zwar nicht wahrer, aber wirkmächtiger.

So reagierte ein Leser kürzlich mit einem Online-Kommentar auf den «Tages-Anzeiger»-Meinungsbeitrag von Isabelle Hemmel zum Thema «Warum ich als Deutsche gern in Zürich lebe». Dabei erntete er zweihundert Likes (und nur zwei Dislikes) mit der Aussage: «Es gibt keine andere Stadt, die so tolerant gegenüber Dialekten ist, wie Zürich. Auch gegenüber Baseldeutsch. Denn die Ressentiments Basel vs. Zürich sind zwischenzeitlich sehr einseitig geworden.»