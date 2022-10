Smalltalk der Woche – Liebt Beatrice Egli oder liebt sie nicht? Wie Sie auf Knopfdruck fröhlicher werden, warum Hunde Zähne putzen müssen – und aufdringliche Fragen zur Begleitung von Schlagersängerinnen: Hier ist unsere Smalltalk-Liste. Denise Jeitziner

Furchtloser als Liz Truss

Kennen Sie Larry the Cat? Der Kater ist seit 2011 Chief Mouser des Cabinet Office of the United Kingdom in der Downing Street 10, also quasi offizieller Mäusejäger für die britische Regierung. Das inzwischen leicht übergewichtige Tigerli hat den Ruf, gewalttätig zu sein. Bislang galt das im Zusammenhang mit – logo – Mäusen, aber auch mit kleineren Katzen.