Quartalszahlen – Lieferengpässe verderben Apple das Geschäft Der Chip-Mangel trifft nun auch Apple. Die Lage werde sich im Weihnachtsgeschäft noch mal verschärfen, so der Firmenchef. Auch Amazon muss Gewinneinbussen hinnehmen.

Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen ist der Aktienkurs von Apple nachbörslich zeitweise um 3 Prozent gesunken. AFP Amazon vermeldete sinkende Gewinne unter anderem wegen steigender Personalkosten. AFP Die Google-Mutter Alphabet übertraf diese Woche mit einem Gewinn von 19 Milliarden die Erwartungen der Experten. AFP 1 / 3

Der Apple-Konzern konnte seinen Gewinn auf 20,5 Milliarden Dollar ausbauen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Umsatz erreichte demnach mit 83,4 Milliarden Dollar eine neue Höchstmarke, blieb aber dennoch hinter den Erwartungen der Analysten zurück – der Kurs der Apple-Aktie gab daraufhin um drei Prozent nach.

Vor allem die iPhone-12-Modelle wie auch Mac-Computer und iPads waren gefragt in einer Zeit, in der immer mehr Menschen von zu Hause lernen und arbeiten.

Laut Cook fielen allerdings die Lieferengpässe in dem Quartal grösser als erwartet aus – genauso wie Produktionsschwierigkeiten in Südostasien durch die Corona-Krise. Trotzdem stieg der Gewinn um 62 Prozent auf 20,6 Milliarden Dollar.

Für das am 26. September gestartete Quartal rechnet Cook mit einem Umsatzplus. Analysten erwarten einen Zuwachs von 7,4 Prozent auf knapp 120 Milliarden Dollar. Cook geht davon aus, dass die Engpässe den Umsatz um rund 6 Milliarden Dollar drücken. Auch der Versandhändler Amazon rechnet mit deutlichen Auswirkungen auf das Weihnachtsgeschäft.

Höhere Personalkosten

Dieser veröffentliche am Donnerstag ebenfalls seine Zahlen. Im dritten Quartal machte er trotz steigender Umsätze weniger Gewinn. Der Umsatz stieg auf 110,8 Milliarden Dollar, während der Gewinn mit 3,2 Milliarden nur halb so hoch ausfiel, wie im Vorjahreszeitraum, hiess es in einer Mitteilung. Als massgebliche Gründe für diese Entwicklung gelten steigende Kosten für Personal und wegen fehlender Waren und Materialmangels.

Amazon hatte bislang stark vom veränderten Verbraucherverhalten wegen der Corona-Pandemie profitiert. Auch die Cloud-Computing-Sparte des Unternehmens wuchs zuletzt deutlich.

Die drei weiteren Branchen-Grössen Microsoft, die Google-Muttergesellschaft Alphabet und Facebook hatten diese Woche Quartalszahlen mit satten Gewinnen veröffentlicht.

AFP/SDA/roy

Fehler gefunden?Jetzt melden.