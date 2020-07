Folgen des Gummiboot-Unfalls – Limmatschiff streift Brücke Ein Problem gelöst, ein neues geschaffen: Eine Massnahme zur Verhinderung weiterer Unfälle mit Gummibooten auf der Limmat zeigt unerwartete Folgen. Christian Dietz

Damit die Schlauch- und Gummibootfahrer sicherer das Höngger Wehr umgehen können, wurde am Lettenwehr der Abfluss aus der Limmat gedrosselt. Foto: Urs Jaudas

Am vergangenen Samstag hat das für die Wasserregulierung der Limmat zuständige kantonale Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel) das Lettenwehr am Platzspitz angehoben und die Abflussmenge halbiert. Statt 165 Kubikmeter Wasser pro Sekunde am Freitag waren es nur noch rund 85 Kubikmeter. Am Sonntag und Montag wurde nochmals leicht auf 80 Kubikmeter Abfluss pro Sekunde reguliert.

Die Massnahme ist eine Reaktion auf einen gerade noch glimpflich verlaufenen Schlauchboot-Unfall Mitte Juli. «Wir haben aus Sicherheitsgründen den Antrag beim Awel gestellt», sagt Judith Hödl, Mediensprecherin der Stadtpolizei Zürich. Die Situation rund um die vielen Gummibootfahrer habe eine solche Massnahme gerechtfertigt. Tatsächlich hat sich am letzten – hochsommerlichen – Wochenende kein neuer Zwischenfall ereignet.

Stau im Zürichsee

Doch die Regulierung hat ein neues Problem verursacht: Die ergiebigen Niederschläge in der zweiten Hälfte der letzten Woche liessen den Zürichsee rasch ansteigen. Zwischen 15. und 21. Juli kletterte der Pegelstand um 20 Zentimeter. Das wiederum hat Auswirkungen auf die Limmatboote der Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft (ZSG).

Diese flachen Schiffe konnten von Samstag bis und mit Mittwoch nicht auf dem Fluss verkehren, wie ZSG-Sprecherin Wiebke Sander erklärt. «Die Drosselung der Abflussmenge der Limmat und der gleichzeitig hohe Zufluss aus dem Zürichsee hatten einen ausserordentlich hohen Pegelstand der Limmat zur Folge – eine derartige Situation hat es zuvor noch nie gegeben», sagt Sander. Zwar gibt es ein Warnsystem für die ZSG, dennoch sei die Brückenberührung während einer Fahrt ohne Passagiere «unvorhersehbar gewesen». Daraufhin musste die Schifffahrt auf der Limmat eingestellt werden.

Gemäss Awel ist die ZSG über die verringerte Abflussmenge der Limmat und die Auswirkungen informiert worden. Ob auch explizit gewarnt wurde, dass dies zum Betriebsstillstand für die ZSG führen könne, ist ungeklärt. Ebenso ungewiss ist, ob die Wasserschutzpolizei gegebenenfalls wieder einen Antrag auf Regulierung des Flusses stellen wird, sollte die Lage bei den Gummiböötlern wieder gefährlich werden. Laut Judith Hödl würde jede Massnahme «situativ geprüft». Unterdessen ist die Abflussmenge der Limmat wieder erhöht worden, seither ist der Pegel des Zürichsees um acht Zentimeter gesunken.

Glimpflich verlaufener Unfall

Der Unfall, der zu diesen Massnahmen führte, ereignete sich am 12. Juli. Damals wurden vier Frauen in zwei Schlauchbooten über das Höngger Wehr gespült. Eine Frau geriet dabei in eine sogenannte Wasserwalze, die sich hinter dem Wehr bildet. Sie konnte im letzten Augenblick von Passanten vor dem Ertrinken gerettet werden. Die Gruppe hatte zuvor die Ausstiegsstelle verpasst, um das Wehr an Land zu umgehen und danach die Fahrt auf dem Fluss fortzusetzen.

Bereits in der Woche zuvor hatte sich an derselben Stelle ein ähnlicher Zwischenfall ereignet, bei dem zufällig anwesende Polizisten noch rechtzeitig das Gummiboot eines Paares an Land ziehen konnten. Die Vorfälle mahnten zur Reaktion, zumal das sommerliche Wetter am Wochenende wiederum Hunderte Wasserpläuschler mit ihren aufblasbaren Booten anzog, die sich gemütlich die Limmat abwärts bis Dietikon treiben lassen wollten.