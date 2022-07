Knabe in Maur verletzt – Linienbus fährt 10-Jährigen an Bei der Kollision am Dienstagabend erleidet ein Knabe mittelschwere Kopfverletzungen. Er musste mit dem Helikopter ins Spital gebracht werden.

Beim Unfall mit dem Knaben ging die Frontscheibe des Linienbusses kaputt. Foto: Kantonspolizei Zürich

Am Dienstagabend kurz vor 21.00 Uhr war ein Knabe mit seinem Velo unterwegs, als er mit einem vom Greifensee in Richtung Dorfzentrum fahrenden Bus kollidierte. Der Verunfallte habe keinen Velohelm getragen, teilte die Kantonspolizei am Mittwoch mit. Die Unfallursache werde nun untersucht.

SDA/ema

