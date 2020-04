Kundgebung in Corona-Zeiten – Linke rufen zur «Autodemo» in Zürich auf Linksautonome wollen am Samstag für Flüchtlinge demonstrieren – mit einem Autokorso. Dahinter steckt Kalkül. Martin Huber

Die Demonstranten wollen sich am Samstag vor dem Kino Abaton im Zürcher Industriequartier treffen. Foto: Google Maps

«Autodemo Zürich: Safety for all refugees!» lautet der Aufruf, mit dem Linksautonome in sozialen Medien für eine Demonstration am kommenden Samstag um 14 Uhr vor dem Kino Abaton an der Heinrichstrasse mobilisieren. «Dekoriert eure Autos mit Transparenten, Fahnen, Plakaten!», heisst es im Aufruf.