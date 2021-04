Vorstösse im Zürcher Gemeinderat – Linke wollen umstrittene Einheit der Stadtpolizei abschaffen Die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit BFE fällt an Demonstrationen durch rabiates Auftreten auf. Selbst in der Polizei wird die Einheit kritisch betrachtet. Corsin Zander

BFE-Polizisten bei der Festnahme eines Teilnehmers einer unbewilligten Demonstration im Kreis 4. Foto: Sabina Bobst

Zuletzt ist die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) am vergangenen Samstag aufgetreten. 250 Menschen, darunter viele Linksautonome, protestierten für bessere Bedingungen in der Pflegebranche und eine gerechte Verteilung der Covid-19-Impfstoffe. Die Polizei stoppte die unbewilligte Demonstration im Kreis 4 und nahm fünf Personen fest. Ein Demonstrant wurde dabei am Kopf verletzt.

Die BFE sei in den vergangenen Monaten «immer stärker mit besonders aggressivem Verhalten bis hin zu Gewaltübergriffen» aufgefallen, schreiben Gemeinderätin Christina Schiller (AL) und der Grüne Luca Maggi in einem Postulat, das sie am Mittwoch eingereicht haben. Darin fordern sie den Stadtrat auf, zu prüfen, wie die BFE ersatzlos aufgelöst werden könne. Oder dann soll der Stadtrat klare Richtlinien festlegen, wann die Einheit eingesetzt werden soll.