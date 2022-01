Zürcher Neujahrsbaby – Liun ist das erste Baby des Jahres Er kam um 01:56 Uhr zur Welt und ist somit das erste Baby, welches 2022 am Stadtspital Zürich das Licht der Welt erblickte. Sascha Britsko

Liun ist ein rätoromanischer Name. Er bedeutet so viel wie «Löwe». Foto: Stadtspital Zürich

«In der Nacht auf den 1. Januar 2022 kam Liun Nicca unter Ertönen von Feuerwerk zur Welt und ist wohlauf», schreibt das Stadtspital Triemli in einer Medienmitteilung. Liun wurde um 01:56 Uhr, knapp zwei Stunden nach Mitternacht also, geboren und ist somit das erste Baby des Jahres 2022 am Stadtspital Zürich.

Der Name Liun sei Rätoromanisch und bedeute so viel wie «Löwe», heisst es in der Mitteilung weiter. Doch seinem Namen wird der Kleine noch nicht gerecht. Laut Mama Anina Nicca war Liun schon während der Schwangerschaft sehr ruhig. Auch Stunden nach der Geburt döst er friedlich vor sich hin und lässt sich von niemandem stören.

Liun ist das erste Kind von Mama Anina und Papa Matthias. «Die Geburt während dem Jahreswechsel zu erleben, war etwas Besonderes», wird Mama Anina in der Medienmitteilung zitiert. «Es schien fast so, als würde die Welt mit all dem Feuerwerk den kleinen Liun willkommen heissen.»

Neuer Geburtenrekord in Frauenklinik

Im Jahr 2021 kamen in der Frauenklinik des Stadtspitals Zürich Triemli 2391 Kinder zur Welt – das ist ein neuer Geburtenrekord. Die Frauenklinik des Stadtspitals Zürich bietet Schwangerschaftsbetreuung und Geburtshilfe an. Weiter begleitet das Team der Frauenklinik (bestehend aus Ärztinnen und Ärzten, Pflegenden und Hebammen) Mutter und Kind auch nach der Geburt, im Wochenbett und unterstützt bei Stillbeginn.

