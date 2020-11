Live: Crypto-Affäre - ein Skandal?

Die Reaktionen

Wie haben die Gäste auf das Bekanntwerden der Crypto-Affäre reagiert?

Heer hat diese Affäre monatelang untersucht. Er sagt: «Die damalige Untersuchung der Bundespolizei hat eigentlich nichts ans Licht gebracht.» Man habe diese bewusst ins Leere laufen lassen. Das war in den 90er-Jahren. «Dadurch ist diese Operation einfach weitergelaufen.»

Moser war nicht bei der Untersuchung dabei, hat aber den Bericht gelesen. «Die Dimension, was da über Jahre in der Schweiz abgelaufen ist, schockiert. Aber fast schlimmer ist der Einzelnfall Bühler. Der wurde quasi geopfert. Diese menschliche Schicksal in dieser Geschichte ist tragisch.»

Strehle verfolgt die Crypto AG seit gut 25 Jahre. Wie kommt er darauf? «Dieses Thema hat mich schon damals fasziniert. Ich habe damals erlebt, wie Bühler damals aus dem Irak zurückkam.» Um die ganze Geschichte zusammenzusetzen zu können, habe ihm aber ein Puzzleteil gefehlt. Nun gehe es um das allerletzte Puzzlestück: das Mittwissen der Schweiz.