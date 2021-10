Neue Zürcher Konzertreihe – Er bringt Jazz-Stars ins Niederdörfli Der Musiker Dimitri Monstein hat die Konzertreihe «Blue Monkey Jazz» ins Leben gerufen. In einem Zunfthaus tritt unter anderem der momentan «wichtigste deutsche Drummer» auf. Sara Belgeri

Dimitri Monstein, der Initiator der neuen Konzertreihe «Blue Monkey Jazz». Foto: Marion Nitsch/Lunax

Jazz steht in Zürich praktisch synonym fürs Moods; das Lokal an der Hardbrücke zieht seit Jahren Fans des Genres an. Dabei war das nicht immer so. «Früher gab es auch in der Altstadt viel mehr Live-Jazz», sagt der Schweizer Musiker und Schlagzeuger Dimitri Monstein. Das war mit ein Grund, weshalb der 29-Jährige sich dazu entschied, seine Konzertreihe «Blue Monkey Jazz» im Niederdorf zu veranstalten.

Nicht etwa in einem stickigen Keller, sondern im Saal des Zunfthauses zum Königstuhl. Das Ambiente soll aber trotzdem intim und das Publikum übersichtlich bleiben. Man erlebe die Musik ganz anders, wenn man zwei Meter von den Musikern entfernt sitze, so Monstein. Namensgebend für die Reihe war übrigens das Thai-Restaurant Blue Monkey, das im Zunfthaus beherbergt ist. Wer also vor oder nach den Konzerten hungrig ist, kann sich im Haus verpflegen.