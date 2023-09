Besondere Vorzeichen

Selten waren die Vorzeichen vor einem Klassiker zwischen dem FCB und dem FCZ so erwähnenswert wie vor dem heutigen: So ist es ein Duell zwischen dem derzeit Tabellenletzten der Super League und dem derzeitigen Leader. Es ist jedoch anzumerken, dass der FCB aufgrund der Spielverschiebung am vergangenen Wochenende gegen den FC Lugano eine gespielte Partie weniger aufzuweisen hat. Der FCZ indes ist in der Saison bislang ungeschlagen und hat in fünf Begegnungen bisher elf Punkte eingesammelt.