TX-Konferenz 2022 – Livevortrag: Wie künstliche Intelligenz unser Leben umkrempelt Was bedeutet es, wenn Maschinen zu «denken» beginnen? Zwei KI-Spezialisten haben Antworten – live von der Tech-Konferenz der TX Group.

Künstliche Intelligenz ist ein Megathema des Jahres 2022. Die Stimmen aus dem IT-Sektor häufen sich, wonach die Technologie gerade einen enormen Fortschritt macht, ja einen Durchbruch erzielt.

Die Implikationen sind weitreichend. Wo sind die Chancen? Was bedeutet es, wenn Maschinen beginnen, die Arbeit von kreativen Berufen zu übernehmen? Wo kommen die Veränderungen am schnellsten? Was, wenn Algorithmen missbraucht werden? Oder alte Vorurteile reproduzieren? Und welche Fähigkeiten sind in Zukunft gefragt, wenn die KI mit uns mitzudenken beginnt?

Die beiden IT-Spezialisten Dalith Steiger und Andy Fitze geben heute Antworten auf diese Fragen, live von der Tech-Konferenz der TX Group. Dalith Steiger ist Mathematikerin, Unternehmerin, Beraterin und Co-Gründerin des Schweizer KI-Netzwerks Swiss Cognitive. Andy Fitze ist Techunternehmer, früherer Chefinformatiker der Ruag und Co-Gründer von Swiss Cognitive. (red)

Andy Fitze (l.) und Dalith Steiger.

