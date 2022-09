Frau Kennedy, wie fühlen Sie sich, da das Kapitel Boris Johnson – vorderhand – zu Ende gegangen ist und Liz Truss zur neuen Premierministerin ernannt wurde?

Was soll ich sagen, wir wussten ja, dass alle Kandidaten der Konservativen gefährlich und zerstörerisch sein würden. Die zwei, die in die Stichwahl kamen, haben sich ausschliesslich an den extremen rechten Rand der Tories gewandt – in einem Ausmass, dass manche der geplanten TV-Ausstrahlungen ihrer Veranstaltungen gestrichen wurden: Diese hätten nämlich die breitere Wählbarkeit der Partei gefährdet. Sogar die rund 170’000 Tory-Mitglieder, die jetzt entscheiden konnten, wer uns führt, waren gar nicht enthusiastisch hinsichtlich der beiden Finalisten Rishi Sunak und Liz Truss. Truss bekam insgesamt weniger als 50 Prozent der Stimmen.