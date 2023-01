Kind in Kanton Zürich überfahren – LKW-Chauffeur wegen fahrlässiger Tötung verurteilt Das Obergericht spricht einen LKW-Chauffeur Mitte 20 schuldig. Dieser hatte 2018 einen 10-Jährigen überfahren. Vom Bezirksgericht Pfäffikon war er noch freigesprochen worden. Eduard Gautschi

Bei diesem Kreisel in Effretikon kam es im Dezember 2018 zum tragischen Unfall. Screenshot: Google Maps

Dieser Fall hinterlässt auf allen Seiten Opfer. So resümierte zumindest der Oberrichter in seiner Urteilsverkündung. Das höchste Zürcher Gericht hat einen LKW-Chauffeur wegen fahrlässiger Tötung zu 180 Tagessätzen von 120 Franken bedingt bei einer Probezeit von zwei Jahren verurteilt. Der Verurteilte muss ausserdem nicht nur die Kosten seiner Verteidigung, sondern auch noch Gerichts- und Verfahrenskosten übernehmen, was zusammengerechnet einige 10’000 Franken ergibt.