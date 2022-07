Polizeimeldung Kanton Zürich – LKW-Unfall auf Autobahn fordert mehrere Verletzte Bei Seebach kollidierten gleich mehrere Fahrzeuge miteinander. Die Autobahn A1 in Richtung Bern ist gesperrt. UPDATE FOLGT

Auf der A1 bei Zürich-Seebach ist es am Montagnachmittag zu einem Unfall mit mehreren Verletzten gekommen. Wie die Kantonspolizei Zürich twitterte, ist die Autobahn in Richtung Bern aktuell komplett gesperrt. In Richtung St. Gallen ist eine Spur offen.

Zum Unfallablauf und der Anzahl Verletzten machte die Polizei noch keine Angaben.





SDA

