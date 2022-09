Leserbriefe «Das Magazin» – Lob, Kritik, Denkanstösse

Hier finden Sie die aktuellen Leserzuschriften zu den Artikeln und Kolumnen in «Das Magazin». Zuschriften bitte an leserbriefe@dasmagazin.ch. Die Leserbriefe müssen mit vollständigem Namen und Adresse versehen sein. Die Redaktion behält sich vor, Zuschriften zu kürzen. Über die getroffene Auswahl der Veröffentlichungen können wir keine Korrespondenz führen. Danke für Ihr Verständnis.

N° 35 – 3. September 2022

N° 34 – 27. August 2022

Hitze

von Katja Früh | Link zum Artikel

Ach, Frau Früh – schrecklich, was Sie und Ihre Familie da in Ihrem Ferienhaus (Piemont – nehm ich mal an) und am Meer in Ligurien (beides wohl nur mit dem Auto zu erreichen) erleben mussten. Ihre Angst vor dem Klimawandel ist nicht zu übersehen.

Ich war unterdessen hier in Zürich und habe täglich Bau- und Strassenarbeiter gesehen, die bei dieser Bruthitze schufteten, Verkäuferinnen und Spitalangestellte ebenso. Ich geh mal davon aus, dass diese Frauen und Männer sich auch gerne mit ihren Liebsten am Meer oder wo auch immer geräkelt hätten.

Zum Glück gibt es die «Vogue», in der Sie sich schon mal Ihre neue Garderobe ansehen konnten – gefertigt zu Tiefstlöhnen.

Freundliche Grüsse,

M. Maggi

