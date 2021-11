Leserbriefe «Das Magazin» – Lob, Kritik, Denkanstösse

Hier finden Sie die aktuellen Leserzuschriften zu den Artikeln und Kolumnen in «Das Magazin». Zuschriften bitte an leserbriefe@dasmagazin.ch. Die Leserbriefe müssen mit vollständigem Namen und Adresse versehen sein. Die Redaktion behält sich vor, Zuschriften zu kürzen. Über die getroffene Auswahl der Veröffentlichungen können wir keine Korrespondenz führen. Danke für Ihr Verständnis.

N° 46 – 20. November 2021

Das Ende einer langen Affäre

von Christoph Lenz & Philipp Loser | Link zum Artikel

Sehr geehrter Herr Lenz, sehr geehrter Herr Loser, der sehr gut recherchierte Beitrag zum Scheitern des Rahmenabkommens ist lesenswert, insbesondere das Interview mit Philipp Müller – danke. Andererseits verschweigt der Bericht – aus Feigheit? – die durch die «Unionsbürgerrichtlinie» (Nomen est Omen) aufgeworfenen Fragen. Der ganze Artikel konzentriert sich auf Lohnschutz/flankierende Massnahmen/EU- Gerichtshof.

Vielleicht ergibt sich die Gelegenheit, in einem späteren Artikel weiter auszuholen.

Mit freundlichen Grüssen, Jean-Pierre Jaccard, 4302 Augst

Sehr geehrte Herren Loser und Lenz, super Artikel! An einem Jahrgängertreffen (1938) wagte ich die Wette mit einem überzeugten SVPler: Wenn die Schweiz mit der EU so weiterwurstelt – wird oder muss sie

nach den Wahlen 2028 der EU beitreten? Die Frage ist, ob ich das erlebe.

Freundliche Grüsse, Heinz Schneider

Den Autoren Christoph Lenz und Philipp Loser möchte ich für den umfassenden Beitrag «Das Ende einer langen Affäre» danken. Es ist meines Erachtens die beste Kurzfassung über das Prozedere von insgesamt 15 Jahren «Europadebatte», die ich seit dem Torschluss durch den Bundesrat gelesen habe.

Es ist bemerkenswert, dass Sie die Verdienste des ehemaligen FDP-Präsidenten Philipp Müller ausreichend darstellen. Mit seinem Ausscheiden scheinen nun buchstäblich alle Europalichter erloschen. Müller hat offensichtlich das ganze Dossier gründlich studiert und als erfahrener Gipsermeister und Unternehmer die Bedeutung für das Gewerbe in der Schweiz in den richtigen Zusammenhalt gestellt. Neben den KMU orte ich vor allem für die starken Regionen Genf, Tessin und Nordwestschweiz eine drohende starke Benachteiligung. Die Verzahnung im Dreiland Schweiz/Deutschland/Frankreich mit gegen einer Million Einwohner im Grenzraum ist derart gross und im gesamten Arbeitsmarkt von gegenseitiger Bedeutung und Abhängigkeit, dass man nur staunen kann über den ganzen Verlauf der sukzessiven Aufkündigung der Kooperation und Zusammenarbeit. Die CVP hat nach dem EWR-Nein von 1992 am Parteitag in Basel allen Mut zusammengenommen und mit grosser Mehrheit den Vollbeitritt zur EU gefordert. Das war übereilt- kurz nach dem Desaster. Aber es stellt sich bis heute die Frage, ob nicht eine Neuauflage des EWR-Beitritts der weiterhin zukunftsorientierte Schritt wäre. Jedenfalls hat das Fürstentum Liechtenstein dieses Jahr aufgrund einer breit abgestützten Umfrage feststellen können, dass gegen 80 Prozent der Bevölkerung den EWR-Entscheid als nach wie vor gut und richtig beurteilen!

Nochmals: Ich danke Ihnen für das neueste «Europa-Dossier».

Peter Bircher, 5063 Wölflinswil

Fehler gefunden?Jetzt melden.