Corona-Rettungspaket – Loch in der Kantonskasse – Stocker rechnet mit 200 Millionen Der Zürcher Finanzdirektor will trotz Corona-bedingten Ausfällen die Steuern nicht erhöhen und damit Stabilität ausstrahlen. Daniel Schneebeli , Ruedi Baumann

Regierungsrat Ernst Stocker (SVP) beim heutigen Medienspaziergang in Hinwil. Foto: Andrea Zahler

Am traditionellen Sommerspaziergang mit Medienschaffenden – diesmal in Hinwil – plauderte der Zürcher Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP) etwas aus dem Nähkästchen. Was ihn diesen Sommer besonders beschäftigt, liegt auf der Hand: die Corona-Krise und happige Steuerausfälle, kombiniert mit Krediten für notleidende Unternehmen. Hauptaussage von Stocker: «Wenn immer möglich, will der Regierungsrat die Steuern nicht erhöhen.» Das letzte Wort hat jeweils der Kantonsrat.