Neuerungen in der Schule

Bildungsdirektorin Silvia Steiner sagt, an den Schulen habe es zwar nur eine überschaubare Zahl an Infektionen gegeben, aber sehr viele indirekt Betroffene, die in Quarantäne gehen mussten.

In der Sek 2 gebe es daher leichte Anpassungen. In jenen Kursen, in denen sich Schüler aus verschiedenen Klassen mischen, müssen sie eine Maske tragen oder durch Plexiglas getrennt sein. Erkältete Schülerinnen und Schüler können generell dazu angehalten werden, eine Maske zu tragen.

Als Grundsatz gilt in der Schule wie immer: Kranke Kinder müssen daheim bleiben. Zur Unterstützung der Eltern werde aber ein Merkblatt erarbeitet, das bei Unsicherheiten hilft.

Was die Kitas betrifft, habe der Kanton inzwischen über Ausfallentschädigungen von gut 21 Millionen Franken entschieden.