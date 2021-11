Podcast zum Schweizer Fussball – Lösen ID-Kontrollen vor dem Stadion die Gewaltprobleme? Woher kommt die Idee der personalisierten Tickets in der Super League? Ist es richtig, dass der FC Luzern Fabio Celestini entlässt? Ist der FC Zürich ernsthaft ein Meisterkandidat? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Der Angriff von Anhängern des FC Zürich auf die Kurve der Grasshoppers könnte für alle Folgen haben, die in der Schweiz Spiele der Super League besuchen. Die Konferenz der kantonalen Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) hat die Empfehlung herausgegeben, ab der kommenden Saison nur noch personalisierte Tickets samt Ausweiskontrolle vor den Stadien zuzulassen.

Ist das die Lösung für den Umgang mit gewaltbereiten Fans? Darüber diskutieren wir in der aktuellen Folge unseres Fussball-Podcasts «Dritte Halbzeit».

Klar ist es für unsere Runde, dass personalisierte Tickets Ausschreitungen wie im Zürcher Derby nicht verhindern können. «Dazu müsste man eigentlich auch eine Sitzplatzpflicht einführen, samt Kontrolle, dass die Leute wirklich an den Ort sitzen, der auf ihrem Ticket steht», sagt Oliver Gut, «wenn das nicht gemacht wird, sind die personalisierten Tickets bloss eine Massnahe, damit man eine Massnahme eingeführt hat.»

Demgegenüber findet Samuel Burgener: «Es kann schon eine präventive Wirkung haben, wenn ich als Fan weiss, dass bekannt ist, dass ich mich im Stadion aufhalte.» Worauf Gut die Frage aufwirft: «Aber was soll das bringen, wenn Tausende in einem Stehplatzsektor stehen? Kameras gibt es ja schon heute in den Stadien, ohne dass die Szenen von Zürich verhindert worden wären.» Und Florian Raz findet: «Mit den ID-Kontrollen will die Polizei mehr Ruhe schaffen. Ich gehe davon aus, dass bei einer Einführung mindestens ein halbes Jahr das Gegenteil der Fall wäre, weil sich die Kurven wehren werden.»

Die ganze Diskussion hören Sie in unserem Podcast. Weitere Themen sind das Ende von Fabio Celestini in Luzern und die Chancen des FC Zürich auf den Meistertitel.

Wann welche Themen besprochen werden

01:46 Nur noch mit einer ID ins Stadion?

39:17 Die Entlassung von Fabio Celestini in Luzern

52:53 Ist der FC Zürich ein Meisterkandidat?

59:51 Servette - Grasshoppers

