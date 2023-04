Familientrails mit Action – Lösungswörter knacken und geheime Winkel der Stadt entdecken Selten war es so einfach, an der frischen Luft unterhalten zu werden. Rätselpfade und Stadtrundgänge für Familien sind im Trend. Wir stellen vier davon vor. Claudia Jucker

Wandern und rätseln mit Blick auf die Stadt. Foto: Roland Widmer

Wem in den Frühlingsferien die Decke auf den Kopf fällt und wer ein paar gute Argumente braucht, die Kinder an die frische Luft zu bringen, der findet hier ein paar Ideen. Bei den vorgestellten Spaziergängen ist das Smartphone sogar von Nutzen. Was spricht also noch dagegen, es einfach mal auszuprobieren?