Bewaffnete Jugendliche im Ausgang – «Logisch ziehe ich mein Messer» Männliche Jugendliche sind immer häufiger bewaffnet unterwegs. In einem Jugendtreff erzählen sie, wie sie in ihrer Freizeit Gewalt erleben. Und worin für sie der Reiz eines Messers liegt. Sandro Benini

Ein gezücktes Messer, und binnen Sekunden kann es lebensgefährlich werden: Symbolbild. Foto: Getty Images

Am 2. Oktober wird in Oetwil am See im Kanton Zürich ein 17-Jähriger erstochen. Tatverdächtig ist ein nahezu Gleichaltriger. Zwei Wochen später stirbt im thurgauischen Sirnach ein Minderjähriger nach einem Streit an Stichverletzungen, tatverdächtig ist ein 15-Jähriger.