Konkurrentin gibt auf – Logistikzentrum in Bassersdorf kann gebaut werden Mit einer Beschwerde beim Verwaltungsgericht wollte Eurobus ein Bauprojekt der Emil Egger AG verhindern. Die beiden Firmen sind Konkurrentinnen. Corsin Zander

Kran der Emil Egger AG im Einsatz am Schwingfest in Estavayer-le-Lac. Foto: PD

Nun ist der Weg frei für das Logistikzentrum der Emil Egger AG in Bassersdorf. Die Transportfirma will in der Industriezone an der Grenze zu Kloten ein zwanzig Meter hohes Gebäude, zwei Lagerhallen sowie eine dreigeschossige Tiefgarage für 158 Autos von Angestellten bauen. Dafür investiert die Emil Egger AG fast 20 Millionen Franken und schafft 50 neue Arbeitsplätze. Auf dem 12’000 Quadratmeter grossen Areal befindet sich heute ein Parkplatz.