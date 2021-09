Antworten zum heutigen Börsengang – Lohnt sich der Kauf von On-Aktien? Wie viel verdient Investor Roger Federer? Heute Mittwoch geht die Schweizer Schuhfirma in New York an die Börse. Was Sie zum Milliarden-Deal wissen müssen. Jorgos Brouzos

On-Investor Roger Federer zeigt einen On-Schuh. Foto: Diane Deschenaux

Sollte nichts dazwischenkommen, geht heute Nachmittag um 15.30 Uhr der Börsengang des Schweizer Sportschuhherstellers On über die Bühne. Die On-Gründer dürfen dann ein besonderes Willkommensritual begehen: Denn Firmen, die frisch an die New Yorker Börse kommen, dürfen die Eröffnungsglocke läuten.

Gestern ging die Schweizer Firma Sportradar an die US-Börse und läutete die Eröffnungsglocke. Basketballstar und Investor Micheal Jordan war dabei. Video: Tamedia

Wie teuer wird eine On-Aktie?

Der Ausgabepreis einer Aktie soll sich laut On auf 24 Dollar belaufen. In den letzten Tagen wurde von einem Ausgabepreis von 20 bis 22 Dollar ausgegangen. Rund 31 Millionen Aktien werden platziert. Das bringt der Firma 750 Millionen Dollar ein. Mit Spannung werden die Aktionäre dann verfolgen, ob der Kurs nach der Ausgabe steigen – oder fallen – wird.