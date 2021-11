Festival in Zürich – Lokale Acts machen Weltmusik Das Alors findet bereits zum fünften Mal statt. Deshalb: fünf Highlights für das perfekte Festivalerlebnis. Sara Belgeri

Dandara füllte schon Tanzflächen in Tulum und Moskau. Am Freitagabend spielt der Basler live im Sender. Foto: PD

Das Alors-Festival ist ja immer wieder für eine Überraschung gut. Ein abwechslungsreiches Programm mit Acts aus der ganzen Welt gehört genauso dazu wie Ortswechsel. Auch dieses Jahr ist alles anders: Nachdem das Festival vor zwei Jahren in Bern stattgefunden hat und letztes Jahr pandemiebedingt ausgefallen ist, kehrt es nun wieder nach Zürich zurück.

Die fünfte Ausgabe, laut Mitveranstalter Rolf Saxer «das kleinste Alors ever», findet ausschliesslich im Sender statt. Am 12. und am 13. November bespielen pro Abend je ein Liveact sowie DJs die Location an der Kurzgasse. Die Künstlerinnen und Künstler kommen für einmal alle aus der Schweiz – dafür aber aus Zürich, Bern und Basel. Sogar aus Genf sind einige angereist.