Das Beste aus Zürichs Läden – Lokale Lieblinge für den Stadtsommer Eine Schmuckdesignerin und eine Stylistin spannen zusammen, im Kreis 3 gibt es Buntes aus Plastik für die Sommerfrisur, und zwei Frauen haben eine tragbare Hommage an den Apéro entworfen. Annik Hosmann

Die Schmuckdesignerin Ann Perica hat mit der Stylistin Victoria Steiner eine Kollektion entworfen. Foto: Lauretta Suter

Alle zwei Wochen stellt der «Züritipp» seine Favoriten aus Zürichs Läden vor. Aktuell: Buntes fürs Haar, Sommerschmuck und Apéro-Caps.

Clip Clip Hairclip

Die perfekten Begleiter für Sommerferien am Meer: Die Haarklammern von Tania Goetz. Foto: zvg

Haar-Accessoires sind entweder langweilig, aber praktisch (Stichwort schwarze Haargummis) oder ausgefallen und teilweise wenig alltagstauglich (Prada-Haarreife anyone?). Vom schlichten Modell in Braun-Schwarz bis zur glitzernden Schmetterlingsklammer hat Tania Goetz ein so breites Haarklammern-Angebot wie sonst wohl nirgends in Zürich. Unser Favorit für späte Sommerferien am Meer oder einen Schwumm im See: die kleinen Modelle in Muschelform.