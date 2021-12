Jill und Joe Bidens neuer «First Dog» – Love and Peace, Commander!

Joe Bidens neuer «First Dog» – Love and Peace, Commander! Ins Weisse Haus ist wieder ein Deutscher Schäferhund eingezogen – und wieder ein Tier mit aussagekräftigem Sieger-Namen. Er beweist schon gute Führungsqualitäten. Titus Arnu

Mit dem Tennisball im Mund: Commander erkundet den Garten. Foto: AFP

Hundenamen sagen oft mehr aus über die Halter als über die Tiere. Wenn jemand seinen Bullterrier Brutus nennt oder eine Bulldogge namens Boss herumkommandiert, will er damit ein Statement setzen. Ein Rehpinscher, der auf den Namen Rambo hört, wirkt da wie ein ironischer Kommentar auf das teilweise recht martialische Macho-Gehabe im Hundewesen.



Müssen grosse, potenziell gefährliche Hunde auch noch abschreckende Namen haben? Ja, finden viele Fans von Rassen wie Deutscher Schäferhund, Rottweiler und Pitbull-Terrier. «Bienchen oder Cookie sind eher unpassende Namen für einen Deutschen Schäferhund», heisst es in einem Hunderatgeber.

Wegen seiner Nazi-Vergangenheit hat der Deutsche Schäferhund keinen besonders guten Ruf als friedfertiger Familienhund, trotzdem sind Hasso, Rex und Wotan Klassiker. Auch US-Präsident Joe Biden mag Deutsche Schäferhunde, und er gibt ihnen gerne militärisch anmutende Sieger-Namen.



Der ehemalige First Dog Champ starb vergangenen Sommer im Alter von 13 Jahren. Sein Nachfolger Major war dem Amt nicht gewachsen, er wurde nach mehreren «Beissvorfällen» aus dem Weissen Haus verbannt. Nun haben die Bidens einen neuen First Dog, es ist wieder ein Deutscher Schäferhund. Der Welpe heisst Commander.

In einem Videoclip ist zu sehen, wie Commander den Commander in Chief an der Leine durchs Weisse Haus zieht – was sehr für die Führungsqualität des Hundes spricht. Im Januar, kündigte Jill Biden an, werde noch eine Katze dazukommen. Wie wird sie wohl heissen? Hoffentlich nicht Master. Man würde sich als pazifistischen Gegenpol einen Hippie-Namen wie Jasmin, Luna oder Jewel wünschen. Love and Peace, Commander!

Fehler gefunden?Jetzt melden.