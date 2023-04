Fachtagung in Winterthur – LSD gegen Depressionen: Der mediale Hype und die falschen Hoffnungen Die Ergebnisse seien vielversprechend, sagen zwei Ärzte zum Einsatz von Psychedelika in der Psychotherapie. Interessierten verpassen sie aber auch einen Dämpfer. Tanja Hudec

Hilft bei gewissen Personen gegen Depressionen und andere psychische Krankheiten: Die in den-70er Jahren in Verruf geratene psychoaktive Droge LSD. Foto: Madeleine Schoder

Magic Mushrooms waren in den 60er-Jahren nicht nur als Freizeitdroge beliebt. Der in den Pilzen enthaltene Wirkstoff Psilocybin, ebenso wie die auch die Droge LSD, wurden auch in der Medizin für die Behandlung verschiedener Krankheiten erforscht. Bereits damals galten die Ergebnisse als vielversprechend. In den 70er-Jahren wurden die halluzinogenen Substanzen allerdings verboten – auch in der medizinischen Anwendung. Gründe dafür waren politische Massnahmen wie die «War on drugs»-Kampagne in den USA.