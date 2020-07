Von Matteo Garrone, I / F / GB 2019, 124 Min.

Geppetto (Roberto Benigni) ist so arm, dass er kaum etwas zu essen hat. Eines Tages kommt ein Puppentheater in die Stadt und bringt ihn auf die Idee, selbst eine Puppe zu schnitzen. Kaum ist sie fertig, fängt sie an zu reden und läuft davon, von einem Abenteuer ins nächste.

Nach Roberto Benignis Slapstick-Version von 2002, in der er die Puppe spielte, schlägt dieser «Pinocchio» neue Töne an – poetische und melancholische. Die Bilder einer harten Realität erinnern an den italienischen Neorealismo, und im Zentrum steht eine berührende Vater-Sohn-­Beziehung. Anders als in der Romanvorlage ist dieser Pinocchio kein schlimmer Lausebengel, sondern ein Junge, der lernen muss, den richtigen Menschen zu vertrauen. (loe)

