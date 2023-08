Zürich-Krimi – Luft: 20 Grad. Wasser: 18 Grad. Dann kippt ein Mann um «Mord in der Badi» heisst der Sammelband mit sieben sommerlichen Krimigeschichten aus der Schweiz. Ein Schauplatz ist das Seebad Utoquai. Stefan Busz

Schauplatz im Kurzkrimi von Gabriela Kasperski ist das Bad Utoquai. Foto: Silas Zindel

Schauplätze sind Orte am Wasser, die recht gefährlich sind. Der Bogen reicht von der Badi Meilen (eine Tote – Diagnose: Stich ins Herz) bis zum Lauerzersee (drei Tote – erwürgt), dazwischen liegen unter anderen das Solothurner Freibad, das Bad Utoquai und das Gartenbad Eglisee bei Basel. Überall lauert also das Verbrechen, so quasi unter der Wasseroberfläche oder auf dem Badetuch.