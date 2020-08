Nach Kritik von Reisebüros Zurückzahlung für stornierte Tickets – jetzt gibt die Swiss Gas

Die Fluggesellschaft reaktiviert am nächsten Montag die automatisierte Rückerstattung von Flugbilletten in Reisebüro-Reservierungssystemen. Damit will sie die Geschwindigkeit der Rückzahlungen beschleunigen.