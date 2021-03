F/A-18 am Flughafen Zürich – Luftwaffe führt Testflüge am Flughafen Zürich durch In den kommenden Tagen werden am Flughafen Zürich mehrere F/A-18 im Einsatz sein. Astrit Abazi

Die Kampfjets der Luftwaffe proben im Tandem Ausweichlandungen am Flughafen Zürich. Archivfoto: Jean-Paul Guinnard

Die nächsten Tage wird es um den Flughafen ziemlich laut und spektakulär werden: Weil die Schweizerische Luftwaffe ein neues Anflugverfahren plant, wird sie mehrere Testflüge mit F/A-18-Kampfjets durchführen. Die Anflüge finden am 4., 5. sowie am 9. März um jeweils 9.30 bis 10.30 Uhr statt.

In diesen Zeitfenstern werden pro Tag bis zu vier Testanflüge stattfinden. Bei diesem Manöver fliegen zwei F/A-18 Jets im Abstand von drei Minuten die Pisten 14, 16 und bei Bedarf auch die Piste 28 an. Vollständig landen werden die Kampfflieger in dieser Testphase jedoch nicht. Stattdessen werden sie ein Übungsprogramm durchführen, bei dem sie sich der Piste annähern und kurz vor der Landung erneut durchstarten.