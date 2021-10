Grillküche in der Binz – Lunchen statt brunchen Wer die gepflegte Fleischküche am Sonntag einem ausgiebigen Frühstück vorzieht, ist beim neuen BBQ-Nachmittag im Smith and de Luma richtig. Claudia Schmid

Die BBQ-Tavolata mit Beilagen gibt es nur am Sonntag: Restaurant Smith and de Luma. Foto: Dominique Meienberg

Brunchen im Restaurant? Nicht unser Ding. Auf wochenlange Reservationen im Voraus, um dann in einem überfüllten Lokal Avocado-Brötchen und Rühreier zu essen, verzichten wir gerne.

Da schlagen wir uns lieber auf die Seite der Sunday-Roast-Anhängerinnen und -Anhänger: wenn schon am Sonntag eine Beiz aufsuchen, dann für einen Braten. Oder zumindest für ein gutes Stück Fleisch.

Tatsächlich hat in den letzten Jahren eine Reihe von Restaurants die Tradition geschmorter Fleischstücke wieder aufgenommen – zubereitet für «eine urbane Kundschaft, die zwar die regionalen Küchen Chinas auseinanderhalten und Sushi rollen kann, für die die Dreifaltigkeit aus Braten, Sauce und Beilage aber deutlich exotischer klingt – und schwerer zu kriegen ist». So hat es kürzlich der Autor Max Scharnigg in der «Süddeutschen Zeitung» auf den Punkt gebracht.