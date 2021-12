Die andere Seite des Schriftstellers – Lustiger Kafka In einem Zürcher Banksafe entdeckte Zeichnungen zeigen eine fröhliche Seite des grossen Verzweifelten. Ewa Hess

Kann man sich Franz Kafka nach dieser Zeichnung als unglücklichen Menschen vorstellen? Foto: Ardon Bar Hama/The Literary Estate of Max Brod, National Library of Israel, Jerusalem

Ein Buch, das haben wir von Franz Kafka gelernt, soll «eine Axt für das gefrorene Meer in uns» sein. Welch eine Formulierung! Kaum an Schönheit, aber auch kaum an Traurigkeit zu überbieten. Der 1924 nur 40-jährig an Tuberkulose verstorbene Autor, zeitlebens von Selbstzweifeln und existenzieller Verzweiflung geplagt, hat Generationen von Leserinnen und Lesern mit seiner Prosa in den Bann geschlagen. Sein Name allein, und das davon abgeleitete Adverb «kafkaesk», steht wie eine Chiffre für die Absurditäten der Moderne.

Und nun tauchen diese Zeichnungen auf. Kafkas Zeichnungen. Sie wirken leichtfüssig, verspielt, ja fast schon fröhlich. Sie sind bevölkert von langbeinigen Clowns, von chaplinesken Männern mit Bowlerhüten; lustige Mamsellen mit hochgetürmten Frisuren tauchen auf oder possierliche Pferde mit tapsigen Hufen. Es ist ein Konvolut, das den Blick auf den grossen Düsteren verändert. Es zeigt einen Mann, den man sich «nicht mehr als einen unglücklichen Menschen vorstellen kann», wie das der deutsche Schriftsteller Daniel Kehlmann in einem Essay in der «Zeit» treffend ausdrückt.