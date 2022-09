Grundsatz und zwei Varianten

Am 25. September stimmt die Stadt Zürich über die Grundsatzverordnung zur Einführung der flächendeckenden freiwilligen Tagesschule ab. Damit verbringen bis 2030 alle Kinder der Volksschule ab dem dem zweiten Kindergarten jene Mittage in der Schule, an denen sie auch Nachmittagsunterricht haben. Eltern, die das nicht wollen, können ihre Kinder von der Tagesschule abmelden. Das Schulmodell wird seit 2016 in 30 Schulen erprobt. Zur Reportage

Zusätzlich wählt das Stimmvolk zwischen zwei Varianten der Tagesschule. Jene des Stadtrates kostet 75 Millionen Franken jährlich, die erweiterte Variante des Gemeinderates 126 Millionen Franken. Die Mehrkosten entstehen durch längere Blockzeiten, zusätzliche finanzielle Mittel für die Mittagsbetreuung und einen tieferen Mittagstarif für Eltern. Zum Artikel mit den wichtigsten Fragen und Antworten

Welche der beiden Varianten eingeführt wird, entscheidet die Stichfrage.

In Kraft tritt das neue Tagesschulmodell im August 2023.