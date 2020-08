Neue Besitzer fürs Atlantis – Luxushotel am Uetliberg wird zur Lifestyle-Destination Die Neue Hotel Atlantis AG hat einen Käufer gefunden. Im Sommer starten die neuen Eigentümer mit neuem Konzept und noch mehr Personal. Tina Fassbind

Neustart fürs Atlantis: Im nächsten Sommer wird das Hotel am Fusse des Üetlibergs unter neuen Führung in die Saison starten. Bild: PD

Heute Donnerstag hat das Traditionshaus im Zürcher Kreis 3 den Besitzer gewechselt. Die Neue Hotel Atlantis AG hat den Vertrag mit dem Käufer 5 Atlantis AG, einem Tochterunternehmen der Luxushotelgruppe FIVE, «zu einem nicht genannten Kaufpreis» unterzeichnet, teilt die bisherige Eigentümerin in einem Communiqué mit.

Damit habe man einen Nachfolger gefunden, der nicht nur eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der internationalen Hotellerie habe, sondern auch zu Zürich passe, sagt Issa Al Kawari, Verwaltungsratspräsident der Neue Hotel Atlantis AG. Das bestehende Portfolio der Marke FIVE umfasst derzeit zwei Lifestyle-Hotels in Dubai mit insgesamt 1’198 Zimmern.

Talente aus der Region gesucht

Die neuen Eigentümer wollen im Atlantis ab Sommer 2021 eine neue Lifestyle- und Gastronomie-Destination aufbauen und mit über 260 neuen Arbeitnehmenden in die erste Saison starten. Das entspreche einer Steigerung der bisherigen Beschäftigungszahl von 30 Prozent, heisst es in der Mitteilung weiter. Man wolle «neue, talentierte Mitarbeitende aus der Stadt und der Region» für den Betrieb gewinnen, sagt Kabir Mulchandani, Vorsitzender von FIVE Holdings.

Gemäss aktueller Planung wird das neue FIVE Hotel in Zürich Kunst, Gastronomie und Ambient-Musik unter einem Dach vereinen und als Destination sowohl Zürcherinnen und Zürcher, als auch für nationale und internationale Gäste attraktiv sein. Übernachtungen sind in den 87 luxuriösen Suiten möglich, die das Hotel bietet.