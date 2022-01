Erfolg von Zegna und anderen Labels – Luxusmarken profitieren von der Pandemie Bequem statt förmlich, Kaschmir statt Blazer: Italiens luxuriöse Modelabels haben sich auf das Coronavirus eingestellt und boomen. Ulrike Sauer

Weiche Stoffe für harte Zeiten: Mode von Zegna. Foto: PD

Was soll ich anziehen? Die Frage plagt viele vor einem wichtigen Termin. Für Gildo Zegna war sie am vergangenen Montag von besonderer Relevanz. Denn man fragte sich natürlich: Was trägt ein italienischer Herrenschneider, wenn er das 111 Jahre alte Familienunternehmen in New York an die Börse bringt? Werden seine Massanzüge aus feinem Tuch in der Pandemie nun sogar an der Wallstreet irgendwie alt aussehen? Nadelstreifen und Krawatte? Ach wo! Zegna tritt locker in einer Ton-in-Ton-Kombination aus grauem Rolli und lässigem, watteweichen Overshirt in Kaschmir auf die Börsenempore und läutet frohgemut die Glocke zum Handelsstart.