Kloten-Coach Tomlinson vor Showdown – «Mach die Tür auf und lass die Pferde raus» Sollten die Zürcher das Pre-Playoff verpassen, geht die erfolgreiche Trainerkarriere von Jeff Tomlinson zu Ende. Der Kanadier ist sehr optimistisch, dass es nicht so weit kommt. Dominic Duss

Pusht sein Team: Jeff Tomlinson wünscht sich, dass seine Trainerkarriere nicht schon am Samstag vorbei ist. Foto: Samuel Golay (Keystone)

Am Schluefweg erlebte Jeff Tomlinson emotional unvergessliche Momente. Hier feierte er am 24. April letzten Jahres mit dem EHC Kloten den Aufstieg, an diesem Ort gelang ihm 2018 dasselbe Kunststück mit den Rapperswil-Jona Lakers – in extremis mit einem 2:1-Sieg nach Verlängerung im siebten Spiel der Ligaqualifikation. Es sind neben dem Halbfinal-Einzug mit den St. Gallern in der Saison 2020/21 seine beiden grössten Erfolge im Schweizer Eishockey.